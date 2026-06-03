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عربي-دولي
استهداف سفينة عسكرية أميركية قرب المياه الإقليمية الإيرانية
Lebanon 24
03-06-2026
|
15:17
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أفاد إعلام إيراني مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم استهداف سفينة عسكرية أميركية تستضيف مركز قيادة وتحكّم قرب المياه الإقليمية
الإيرانية
بخليج
عمان
.
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