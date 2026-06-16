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عربي-دولي

تزامنا مع حلول العام الهجري.. الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2026 | 04:22
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تزامنا مع حلول العام الهجري.. الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة (فيديو)
تزامنا مع حلول العام الهجري.. الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة (فيديو) photos 0
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بالتزامن مع حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، شهدت رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة، مساء أمس الاثنين المراسم السنوية لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة وإلباسها ثوبها الجديد. 

وفي السياق، قام فريق سعودي متخصص من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتنفيذ مراحل التغيير التي شملت فك المذهبات والقناديل وإنزال الكسوة القديمة لإكساء البيت العتيق بالحلة الجديدة، المصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص والمطرزة بأسلاك الذهب والفضة. 
 
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وترافقت تلك اللحظات بحفاوة بالغة من قاصدي الحرم المكي الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء والتكبير، في مشهد روحاني يأسر القلوب والعيون إجلالاً وتعظيماً لقبلة المسلمين حول العالم.
 
 
وتأتي هذه المناسبة كواحدة من أبرز العمليات الفنية والتنظيمية المعقدة التي تجسد عناية السعودية الفائقة ببيت الله الحرام، وتُبرز ما بلغته صناعة الكسوة من دقة وإتقان وريادة عالمية تعكس شرف الخدمة البقعة الأقدس.

ومع انبلاج فجر اليوم الثلاثاء الأول من شهر محرم، بدت الكعبة المشرفة في حلتها الجديدة الآسرة، إيذاناً ببدء عام هجري جديد.
 
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