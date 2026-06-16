تزامنا مع حلول العام الهجري.. الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة (فيديو)

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مشاهد لاستبدال كسوة #الكعبة_المشرفة.#واس pic.twitter.com/yxqXOqjFUd
— واس العام (@SPAregions) June 15, 2026
مشاهد لاستبدال كسوة #الكعبة_المشرفة.#واس pic.twitter.com/yxqXOqjFUd
﴿وَإِذ يَرفَعُ إِبراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّل مِنّا إِنَّكَ أَنتَ السَّميعُ العَليمُ﴾
قِبلة المسلمين ترتدي كسوتها الجديدة في مشهد مُهيب من مراسم تغير كسوة الكعبة المشرفة
اللهُم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا ❤️🕋 pic.twitter.com/XmopMiFFXc
— . (@MD447_) June 15, 2026
﴿وَإِذ يَرفَعُ إِبراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّل مِنّا إِنَّكَ أَنتَ السَّميعُ العَليمُ﴾
قِبلة المسلمين ترتدي كسوتها الجديدة في مشهد مُهيب من مراسم تغير كسوة الكعبة المشرفة
اللهُم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا ❤️🕋 pic.twitter.com/XmopMiFFXc