تزامنا مع حلول العام الهجري.. الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة (فيديو)

بالتزامن مع حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، شهدت رحاب الحرام في مكة المكرمة، مساء أمس الاثنين المراسم السنوية لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة وإلباسها ثوبها الجديد.



وفي السياق، قام فريق متخصص من مجمع الملك لكسوة الكعبة المشرفة بتنفيذ مراحل التغيير التي شملت فك المذهبات والقناديل وإنزال الكسوة القديمة لإكساء البيت العتيق بالحلة الجديدة، المصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص والمطرزة بأسلاك والفضة.

وترافقت تلك اللحظات بحفاوة بالغة من قاصدي المكي الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء والتكبير، في مشهد يأسر القلوب والعيون إجلالاً وتعظيماً لقبلة حول العالم.

﴿وَإِذ يَرفَعُ إِبراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّل مِنّا إِنَّكَ أَنتَ السَّميعُ العَليمُ﴾



قِبلة المسلمين ترتدي كسوتها الجديدة في مشهد مُهيب من مراسم تغير كسوة الكعبة المشرفة

اللهُم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا ❤️🕋 pic.twitter.com/XmopMiFFXc — . (@MD447_) June 15, 2026

وتأتي هذه المناسبة كواحدة من أبرز العمليات الفنية والتنظيمية المعقدة التي تجسد عناية الفائقة ببيت الله الحرام، وتُبرز ما بلغته صناعة الكسوة من دقة وإتقان وريادة عالمية تعكس شرف الخدمة البقعة الأقدس.



ومع انبلاج فجر اليوم الثلاثاء الأول من شهر محرم، بدت الكعبة المشرفة في حلتها الجديدة الآسرة، إيذاناً ببدء عام هجري جديد.