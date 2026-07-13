محمد باقر ذو القدر... من هو "الجنرال الغامض" الذي يحكم إيران؟



Advertisement

فالرجل الذي أمضى عقودًا بعيدًا عن الأضواء، متنقلًا بين الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والقضائية، أصبح اليوم على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي، في تعيين اعتبره مراقبون مؤشرًا على تعاظم نفوذ المؤسسة العسكرية داخل دوائر صنع القرار بعد الحرب.



وحتى المقربون من النظام يتجنبون الحديث عنه؛ إذ قال عالم سياسة بارز لمجلة "لوبوان" : "لا أملك معلومات دقيقة عنه"، فيما اكتفى مسؤول أمني سابق بالقول: "بسبب علاقتنا به والمسؤوليات التي يضطلع بها، أُفضل الامتناع عن إبداء رأيي فيه".



من هو محمد باقر ذو القدر؟



قبل الثورة عام 1979، كان ذو القدر عضوًا في تنظيم "منصورون"الإسلامي الشيعي السري الموالي للمرشد السابق الخميني، والذي اشتهر بتنفيذ عمليات استهدفت مصالح نظام الشاه وحلفائه.



وفي كانون الأول 1978، اتُّهم التنظيم بالتورط في اغتيال المواطن الأميركي بول إي. غريم، نائب مدير إحدى الشركات العاملة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية. وإلى جانبه في تلك المرحلة برزت أسماء، مثل: محسن رضائي، وعلي شمخاني، وغلام علي رشيد، الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز قادة الحرس الثوري. في حين تتجه الأنظار إلى الوجوه السياسية المعروفة في طهران، يبرز اسم محمد باقر ذو القدر بوصفه أحد أكثر رجال النظام غموضًا ونفوذًا.فالرجل الذي أمضى عقودًا بعيدًا عن الأضواء، متنقلًا بين الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والقضائية، أصبح اليوم على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي، في تعيين اعتبره مراقبون مؤشرًا على تعاظم نفوذ المؤسسة العسكرية داخل دوائر صنع القرار بعد الحرب.وحتى المقربون من النظام يتجنبون الحديث عنه؛ إذ قال عالم سياسة بارز لمجلة "لوبوان" : "لا أملك معلومات دقيقة عنه"، فيما اكتفى مسؤول أمني سابق بالقول: "بسبب علاقتنا به والمسؤوليات التي يضطلع بها، أُفضل الامتناع عن إبداء رأيي فيه".قبل الثورة عام 1979، كان ذو القدر عضوًا في تنظيم "منصورون"الإسلامي الشيعي السري الموالي للمرشد السابق الخميني، والذي اشتهر بتنفيذ عمليات استهدفت مصالح نظام الشاه وحلفائه.وفي كانون الأول 1978، اتُّهم التنظيم بالتورط في اغتيال المواطن الأميركي بول إي. غريم، نائب مدير إحدى الشركات العاملة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية. وإلى جانبه في تلك المرحلة برزت أسماء، مثل: محسن رضائي، وعلي شمخاني، وغلام علي رشيد، الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز قادة الحرس الثوري.

النواة الأولى لفيلق القدس



خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، برز ذو القدر بقدراته العسكرية. وفي عام 1984، شارك في تأسيس "مقر رمضان، الذي يُعد النواة الأولى لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري لاحقًا.



ويشير الباحث فرزين نديمي، في دراسة لمعهد لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن "مقر رمضان" كان يعمل "بحجم حكومة"، ولم تقتصر مهمته على قتال القوات العراقية، بل شملت أيضًا توسيع نفوذ الثورة الإسلامية داخل العراق عبر التعاون مع الأكراد العراقيين، وبناء شبكات نفوذ، وإدارة عمليات أمنية وسياسية عابرة للحدود.



وبعد انتهاء الحرب، غادر ذو القدر الأدوار الميدانية لينتقل إلى المناصب القيادية داخل الحرس الثوري. ففي عام 1988 أصبح رئيسًا لأركان الحرس، ثم عُين عام 1997 نائبًا للقائد العام.



وخلال سبعة عشر عامًا، تحوّل الحرس من قوة شبه عسكرية إلى المؤسسة العسكرية الأبرز في ، ثمّ إلى لاعب اقتصادي رئيسي مستفيدًا من الاحتكارات الحكومية وآليات الالتفاف على الدولية.



لماذا جاء تعيينه في هذا التوقيت؟



يرى الباحث فرزين نديمي أن اختيار ذو القدر لرئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي يحمل دلالة سياسية واضحة، إذ فضّل النظام، في ذروة مرحلة أمنية معقدة، تعيين شخصية عسكرية مخضرمة بدلًا من دبلوماسي أو تكنوقراط أو سياسي ذي حضور جماهيري.



ويؤكد أن مسيرة ذو القدر ارتبطت بالحرب غير النظامية، والأمن الداخلي، والتنسيق بين المؤسسات، وإدارة أدوات القوة، بما يعكس توجه النظام نحو تشديد قبضته الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب.



وتكشف "لوبوان" أن تعيينه جاء بدعم من القيادي البارز في الحرس الثوري أحمد وحيدي، الذي نجح، بحسب مصادر استخباراتية غربية، في تعزيز نفوذ الحرس داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، رغم أنه يُعد من الناحية القانونية هيئة مدنية.



وتقول المصادر: إن الحرس الثوري يعتبر نفسه المنتصر في الحرب الأخيرة، وهو ما عزز نفوذه داخل مؤسسات الدولة، وأضعف في المقابل موقف الشخصيات المدنية المؤيدة للتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية مع ، وفي مقدمتها الرئيس مسعود بزشكيان. خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، برز ذو القدر بقدراته العسكرية. وفي عام 1984، شارك في تأسيس "مقر رمضان، الذي يُعد النواة الأولى لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري لاحقًا.ويشير الباحث فرزين نديمي، في دراسة لمعهد لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن "مقر رمضان" كان يعمل "بحجم حكومة"، ولم تقتصر مهمته على قتال القوات العراقية، بل شملت أيضًا توسيع نفوذ الثورة الإسلامية داخل العراق عبر التعاون مع الأكراد العراقيين، وبناء شبكات نفوذ، وإدارة عمليات أمنية وسياسية عابرة للحدود.وبعد انتهاء الحرب، غادر ذو القدر الأدوار الميدانية لينتقل إلى المناصب القيادية داخل الحرس الثوري. ففي عام 1988 أصبح رئيسًا لأركان الحرس، ثم عُين عام 1997 نائبًا للقائد العام.وخلال سبعة عشر عامًا، تحوّل الحرس من قوة شبه عسكرية إلى المؤسسة العسكرية الأبرز في ، ثمّ إلى لاعب اقتصادي رئيسي مستفيدًا من الاحتكارات الحكومية وآليات الالتفاف على الدولية.يرى الباحث فرزين نديمي أن اختيار ذو القدر لرئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي يحمل دلالة سياسية واضحة، إذ فضّل النظام، في ذروة مرحلة أمنية معقدة، تعيين شخصية عسكرية مخضرمة بدلًا من دبلوماسي أو تكنوقراط أو سياسي ذي حضور جماهيري.ويؤكد أن مسيرة ذو القدر ارتبطت بالحرب غير النظامية، والأمن الداخلي، والتنسيق بين المؤسسات، وإدارة أدوات القوة، بما يعكس توجه النظام نحو تشديد قبضته الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب.وتكشف "لوبوان" أن تعيينه جاء بدعم من القيادي البارز في الحرس الثوري أحمد وحيدي، الذي نجح، بحسب مصادر استخباراتية غربية، في تعزيز نفوذ الحرس داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، رغم أنه يُعد من الناحية القانونية هيئة مدنية.وتقول المصادر: إن الحرس الثوري يعتبر نفسه المنتصر في الحرب الأخيرة، وهو ما عزز نفوذه داخل مؤسسات الدولة، وأضعف في المقابل موقف الشخصيات المدنية المؤيدة للتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية مع ، وفي مقدمتها الرئيس مسعود بزشكيان.

ولم يتأخر ذو القدر في إعلان نهجه السياسي. فبعد تصاعد التوتر مع واشنطن، وجّه رسالة علنية إلى الرئيس الأمريكي قال فيها: "الإيرانيون لا يُخيفهم التهديد".



وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من توقيع بروتوكول تفاهم بين طهران وواشنطن بشأن إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تتعرّض سفن تجارية لهجمات نُسبت إلى الحرس الثوري؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى شنّ غارات استهدفت جنوب إيران. (إرم نيوز)