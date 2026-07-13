تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محمد باقر ذو القدر... من هو "الجنرال الغامض" الذي يحكم إيران؟

Lebanon 24
13-07-2026 | 05:29
A-
A+
محمد باقر ذو القدر... من هو الجنرال الغامض الذي يحكم إيران؟
محمد باقر ذو القدر... من هو الجنرال الغامض الذي يحكم إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في حين تتجه الأنظار إلى الوجوه السياسية المعروفة في طهران، يبرز اسم محمد باقر ذو القدر بوصفه أحد أكثر رجال النظام الإيراني غموضًا ونفوذًا. 
Advertisement

فالرجل الذي أمضى عقودًا بعيدًا عن الأضواء، متنقلًا بين الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والقضائية، أصبح اليوم على رأس المجلس الأعلى للأمن القومي، في تعيين اعتبره مراقبون مؤشرًا على تعاظم نفوذ المؤسسة العسكرية داخل دوائر صنع القرار بعد الحرب. 

وحتى المقربون من النظام يتجنبون الحديث عنه؛ إذ قال عالم سياسة بارز لمجلة "لوبوان" الفرنسية: "لا أملك معلومات دقيقة عنه"، فيما اكتفى مسؤول أمني سابق بالقول: "بسبب علاقتنا به والمسؤوليات التي يضطلع بها، أُفضل الامتناع عن إبداء رأيي فيه".

من هو محمد باقر ذو القدر؟

قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كان ذو القدر عضوًا في تنظيم "منصورون"الإسلامي الشيعي السري الموالي للمرشد السابق الخميني، والذي اشتهر بتنفيذ عمليات استهدفت مصالح نظام الشاه وحلفائه. 

وفي كانون الأول 1978، اتُّهم التنظيم بالتورط في اغتيال المواطن الأميركي بول إي. غريم، نائب مدير إحدى الشركات العاملة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية. وإلى جانبه في تلك المرحلة برزت أسماء، مثل: محسن رضائي، وعلي شمخاني، وغلام علي رشيد، الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز قادة الحرس الثوري. 
 
النواة الأولى لفيلق القدس

خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، برز ذو القدر بقدراته العسكرية. وفي عام 1984، شارك في تأسيس "مقر رمضان، الذي يُعد النواة الأولى لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري لاحقًا.

ويشير الباحث فرزين نديمي، في دراسة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن "مقر رمضان" كان يعمل "بحجم حكومة"، ولم تقتصر مهمته على قتال القوات العراقية، بل شملت أيضًا توسيع نفوذ الثورة الإسلامية داخل العراق عبر التعاون مع الأكراد العراقيين، وبناء شبكات نفوذ، وإدارة عمليات أمنية وسياسية عابرة للحدود.

وبعد انتهاء الحرب، غادر ذو القدر الأدوار الميدانية لينتقل إلى المناصب القيادية داخل الحرس الثوري. ففي عام 1988 أصبح رئيسًا لأركان الحرس، ثم عُين عام 1997 نائبًا للقائد العام. 

وخلال سبعة عشر عامًا، أشرف على تحوّل الحرس من قوة شبه عسكرية إلى المؤسسة العسكرية الأبرز في إيران، ثمّ إلى لاعب اقتصادي رئيسي مستفيدًا من الاحتكارات الحكومية وآليات الالتفاف على العقوبات الدولية.

لماذا جاء تعيينه في هذا التوقيت؟

يرى الباحث فرزين نديمي أن اختيار ذو القدر لرئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي يحمل دلالة سياسية واضحة، إذ فضّل النظام، في ذروة مرحلة أمنية معقدة، تعيين شخصية عسكرية مخضرمة بدلًا من دبلوماسي أو تكنوقراط أو سياسي ذي حضور جماهيري.

ويؤكد أن مسيرة ذو القدر ارتبطت بالحرب غير النظامية، والأمن الداخلي، والتنسيق بين المؤسسات، وإدارة أدوات القوة، بما يعكس توجه النظام نحو تشديد قبضته الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب.

وتكشف "لوبوان" أن تعيينه جاء بدعم من القيادي البارز في الحرس الثوري أحمد وحيدي، الذي نجح، بحسب مصادر استخباراتية غربية، في تعزيز نفوذ الحرس داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، رغم أنه يُعد من الناحية القانونية هيئة مدنية.

وتقول المصادر: إن الحرس الثوري يعتبر نفسه المنتصر في الحرب الأخيرة، وهو ما عزز نفوذه داخل مؤسسات الدولة، وأضعف في المقابل موقف الشخصيات المدنية المؤيدة للتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وفي مقدمتها الرئيس مسعود بزشكيان. 
ولم يتأخر ذو القدر في إعلان نهجه السياسي. فبعد تصاعد التوتر مع واشنطن، وجّه رسالة علنية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: "الإيرانيون لا يُخيفهم التهديد".

وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من توقيع بروتوكول تفاهم بين طهران وواشنطن بشأن إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تتعرّض سفن تجارية لهجمات نُسبت إلى الحرس الثوري؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى شنّ غارات استهدفت جنوب إيران. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: ستواجهون إيران مختلفة إذا استمرت السياسات والقرارات المتسرعة
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 14:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"الذراع الخفية" لـ"حزب الله العراقي"... هذه أبرز المعلومات عن محمد باقر السعدي
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 14:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: وفقًا لتوجيهات قائد الثورة فإننا نساعد المسلمين وجبهة المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 14:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوفد الإيرانيّ المفاوض محمد باقر قاليباف: أنا في طريقي إلى سلطنة عمان
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 14:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

أشرف على

الفرنسية

الإيراني

العقوبات

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-13
Lebanon24
07:21 | 2026-07-13
Lebanon24
07:11 | 2026-07-13
Lebanon24
07:00 | 2026-07-13
Lebanon24
06:56 | 2026-07-13
Lebanon24
06:56 | 2026-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24