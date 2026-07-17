تصعيد متواصل.. ضربات أميركية جديدة وانفجارات تهز جنوب إيران

أعلنت الأميركية، أن الجيش الأميركي، شن جولة جديدة من الهجمات على أهداف داخل ، بالتزامن مع إجراءات عسكرية استهدفت حركة السفن المرتبطة بحصار الموانئ .

وقال الجيش الأميركي إنه حوّل مسار أربع سفن تجارية، كما عطّل إحداها وصعد على متن سفينة أخرى، بهدف "ضمان الامتثال الكامل" للإجراءات المفروضة على الموانئ الإيرانية.