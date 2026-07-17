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عربي-دولي

تصعيد متواصل.. ضربات أميركية جديدة وانفجارات تهز جنوب إيران

Lebanon 24
17-07-2026 | 16:32
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تصعيد متواصل.. ضربات أميركية جديدة وانفجارات تهز جنوب إيران
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن الجيش الأميركي، شن جولة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران، بالتزامن مع إجراءات عسكرية استهدفت حركة السفن المرتبطة بحصار الموانئ الإيرانية.

وقال الجيش الأميركي إنه حوّل مسار أربع سفن تجارية، كما عطّل إحداها وصعد على متن سفينة أخرى، بهدف "ضمان الامتثال الكامل" للإجراءات المفروضة على الموانئ الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن الجنوبية، بينها بوشهر وقشم وسيريك.

ونقل التلفزيون الإيراني أن ثلاثة انفجارات وقعت في منطقة بماني بمدينة سيريك التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب البلاد، فيما ذكرت وكالة "مهر" سماع أصوات انفجارات في مدن بوشهر وقشم وسيريك، من دون ورود معلومات اضافية عن طبيعة الانفجارات أو الأضرار الناجمة عنها.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن أميركا ارتكبت جريمة حرب صارخة باستهدافها جسورا في بلادنا وقتلها 8 إيرانيين أبرياء.
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وفي غضون ذلك، حذّر محسن رضائي -وهو مسؤول بارز في "الحرس الثوري" الإيراني ومستشار عسكري للمرشد، الولايات المتحدة من "هجوم شامل" إذا استمرت في شن ضربات عسكرية ضد إيران.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن رضائي قوله في مقابلة: "إذا استمرت الهجمات الأميركية ليومين أو ثلاثة أيام أخرى، فسندخل مرحلة من العمليات الهجومية الشاملة".

وقال رضائي إنه "لن تكون هناك حدود سياسية آمنة أمام القوات الهجومية الإيرانية"، مضيفاً أنه ينبغي إلزام الولايات المتحدة بدفع تعويضات مالية عما وصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه "هجمات على البنية التحتية المدنية"، وهو اتهام نفته الولايات المتحدة.

وردت إيران بشن ضربات استهدفت قواعد أميركية داخل أراضي بعض حلفائها العرب، بما في ذلك قطر والكويت والبحرين.

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