إيران تلوّح بـهجوم شامل إذا استمرت الضربات الأميركية

حذّر المستشار العسكري للمرشد الايراني، محسن رضائي، من "هجوم شامل" إذا استمرت في شن ضربات عسكرية ضد .

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن رضائي قوله في مقابلة: "إذا استمرت الهجمات الأميركية ليومين أو ثلاثة أيام أخرى، فسندخل مرحلة من العمليات الهجومية الشاملة".

وقال رضائي إنه "لن تكون هناك حدود سياسية آمنة أمام القوات الهجومية الإيرانية"، مضيفاً أنه ينبغي إلزام الولايات المتحدة بدفع تعويضات مالية عما وصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه "هجمات على البنية التحتية المدنية"، وهو اتهام نفته الولايات المتحدة.

وتعكس تهديدات رضائي إلى حد كبير تصريحات أدلى بها مؤخراً الرئيس الأميركي ، الذي أعلن انتهاء وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بالتزامن مع شن ضربات جديدة على البلاد.

وردت إيران بشن ضربات استهدفت قواعد أميركية داخل أراضي بعض حلفائها العرب، بما في ذلك قطر والكويت والبحرين.