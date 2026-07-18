تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

صحيفة اسرائيلية: الحرب للتفاوض... وهرمز يقود واشنطن وطهران نحو صفقة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-07-2026 | 05:30
A-
A+
صحيفة اسرائيلية: الحرب للتفاوض... وهرمز يقود واشنطن وطهران نحو صفقة
صحيفة اسرائيلية: الحرب للتفاوض... وهرمز يقود واشنطن وطهران نحو صفقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المشهد المتجه في الخليج قد يقود إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حتى مع استمرار العمليات العسكرية والتوتر في مضيق هرمز، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى توظيف الضغط العسكري لتحسين شروط التفاوض، فيما تراهن طهران على عامل الوقت والضغوط السياسية الداخلية التي تواجه الإدارة الأميركية.
Advertisement
 
وبحسب الصحيفة، وسعت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية نطاق عملياتها ضد إيران، ولا سيما في البحر، حيث استهدفت ناقلة نفط كانت متجهة إلى جزيرة خرج الإيرانية، في خطوة وصفتها بأنها تحمل رسالة ردع مفادها أن أي محاولة لتجاوز الحصار الأميركي قد تواجه برد عسكري مباشر.
 
وأشارت إلى أن استهداف سفينة واحدة يكفي لإرباك قطاع الشحن البحري العالمي، إذ يدفع شركات التأمين إلى رفع كلفة التغطية، ويشدد شروط التمويل، كما يدفع شركات النقل إلى إعادة تقييم المخاطر، ما يجعل الحصار أكثر تأثيراً من خلال الضغط الاقتصادي والنفسي، حتى من دون اعتراض جميع السفن.
 
وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأميركية تسعى إلى إعادة فرض حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من تحويل قدرتها على تعطيل الملاحة إلى ورقة نفوذ دائمة، معتبرة أن الصراع الدائر لا يقتصر على أمن الممرات البحرية، بل يتعلق أيضاً بمن يملك القدرة على فرض قواعد الحركة في الخليج.
 
ولفتت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع سريعاً عن اقتراح فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق تحت الحماية الأميركية، مفضلاً التركيز على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج، في وقت تتحمل فيه تلك الدول بالفعل كلفة ارتفاع التأمين وتأخر الشحنات وازدياد المخاطر على تجارة الطاقة.
 
وأوضحت "معاريف" أن الولايات المتحدة كثفت في المقابل هجماتها على منظومات الرصد والدفاع الجوي الإيرانية، فيما تدور داخل واشنطن نقاشات حول توسيع العمليات لتشمل أهدافاً أكثر حساسية، بينها منشآت نووية تحت الأرض وجزيرة خرج التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية.
 
وترى الصحيفة أن استهداف جزيرة خرج، إذا حصل، سيشكل انتقالاً من مهمة حماية الملاحة إلى توجيه ضربة مباشرة لأحد أهم مصادر الدخل الإيراني، لكنه في المقابل قد يفرض على الولايات المتحدة التزاماً عسكرياً طويل الأمد لحماية المنطقة والتعامل مع ردود الفعل الإيرانية.
 
وأكدت أن ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه يسعى أولاً إلى تحسين موقعه التفاوضي عبر إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتهديد صادراتها النفطية وتقليص قدرتها على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، بما يسمح له بإعلان نجاح سياسي يقوم على استئناف الملاحة وعودة إيران إلى طاولة المفاوضات.
 
ورأت الصحيفة أن أهداف الإدارة الأميركية شهدت تبدلات متكررة، إذ انتقلت من التركيز على البرنامج النووي والصواريخ إلى إضعاف النظام الإيراني، ثم إلى اتفاق مرحلي، قبل أن يصبح أمن الملاحة في هرمز محور التحركات الحالية، معتبرة أن هذا التبدل يمنح البيت الأبيض هامشاً واسعاً لإعادة تعريف مفهوم "النجاح" وفق تطورات الميدان.
 
وفي المقابل، أشارت "معاريف" إلى أن إيران لا تراهن على مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة، بل على استنزاف الوقت السياسي المتاح للرئيس الأميركي، من خلال استمرار المخاطر في المضيق وارتفاع أسعار الطاقة وإمكانية سقوط خسائر أميركية، بما يزيد الضغوط الداخلية على الإدارة الأميركية.
 
وأضافت أن طهران لا تحتاج إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل لتحقيق أهدافها، إذ يكفي جعل الملاحة أكثر خطورة وكلفة لدفع شركات النقل إلى التردد في استخدامه، وهو ما يمنحها أوراق ضغط إضافية خلال أي مفاوضات مقبلة.
 
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار العمليات العسكرية بالتوازي مع اتصالات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، قد تفضي إلى تفاهم يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف محدود للعقوبات واستئناف المفاوضات، فيما تتابع إسرائيل هذه التطورات بحذر، انطلاقاً من تأثيرها المباشر على السياسة الأميركية تجاه إيران والمنطقة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي: توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 18:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان: ندعو إلى "تسوية بالتفاوض" بين واشنطن وطهران بعد "التصعيد الأخير"
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 18:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف عميق بين واشنطن وطهران.. ملفان يعرقلان التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 18:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير سابق يكشف: هذا الموعد قد يشعل الحرب مجددًا بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 18:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:45 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:30 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:35 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-07-18
Lebanon24
10:54 | 2026-07-18
Lebanon24
10:45 | 2026-07-18
Lebanon24
10:37 | 2026-07-18
Lebanon24
10:28 | 2026-07-18
Lebanon24
10:13 | 2026-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24