تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من يقود إيران؟ تقرير عن صراع كبير يهزّ أركان النظام!

Lebanon 24
18-07-2026 | 13:00
A-
A+

من يقود إيران؟ تقرير عن صراع كبير يهزّ أركان النظام!
من يقود إيران؟ تقرير عن صراع كبير يهزّ أركان النظام! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً كشف فيه عن تصاعد الخلافات داخل دوائر صنع القرار في إيران، بالتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى انقسامٍ واضح بين الأجنحة السياسية والعسكرية والدينية بشأن إدارة الحرب وآلية التواصل مع واشنطن.
Advertisement

وبحسب التقرير، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتصالاتٍ أجراها المفاوضون الأميركيون مع مسؤولين إيرانيين، في وقتٍ يواصل فيه البيت الأبيض إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بالتزامن مع استمرار الضربات الأميركية لليلة السابعة على التوالي.

ونقل التقرير عن مصادر إيرانية معارضة قولها إن الخلافات اتسعت بين مكتب المرشد مجتبى خامنئي، والمحور الدبلوماسي الذي يقوده وزير الخارجية عباس عراقجي، والمحور العسكري الذي يضم قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي وفيلق القدس وقوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري، وسط تباينٍ في تقدير الخسائر ومسار الحرب والرسائل الموجهة إلى واشنطن.

وأوضح التقرير أن عراقجي يدفع باتجاه اعتماد قناةٍ سياسية موحدة لنقل الموقف الإيراني إلى الوسطاء، في حين تواصل قيادة الحرس الثوري رفع تقييماتٍ مستقلة إلى مكتب خامنئي بشأن العمليات العسكرية والجبهات الإقليمية.

وأشار إلى أن الخلاف يتركز حول ثلاث قضايا رئيسية، تتمثل في الجهة المخولة بإيصال الموقف الإيراني إلى واشنطن، والجهة التي تحدد سقف العمليات العسكرية، والطرف الذي سيتحمل مسؤولية الخسائر والقرارات التي سبقت توسيع الضربات الأميركية.

وأضاف التقرير أن اتصالاتٍ جرت بين مكتب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، بهدف الحد من تحكم القيادات الميدانية بمضمون الرسائل السياسية، فيما عارض السياسي المتشدد سعيد جليلي ومقربون منه منح وزارة الخارجية أو قاليباف صلاحيةً منفردة للتواصل مع الأميركيين، مطالبين بإشراك قيادة الحرس الثوري في صياغة تلك الرسائل.

أيضاً، نقل التقرير عن المصادر أن الخلاف داخل الحرس الثوري تحول إلى صراع نفوذ بشأن كلفة استمرار التصعيد العسكري، إذ تؤيد شخصياتٌ مقربة من أحمد وحيدي ونائب قائد فيلق القدس محمد رضا فلاح زاده مواصلة الهجمات الصاروخية وتفعيل الجبهات الإقليمية، مقابل دعواتٍ داخل مقر خاتم الأنبياء لضبط العمليات بما يتناسب مع قدرة إيران على تحمل الضربات وحماية بنيتها العسكرية.

وأشار التقرير إلى بروز اسم قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي علي عبد الله في النقاشات المتعلقة بتوحيد التقديرات العسكرية، في حين يتمسك قائد قوة الجو-فضاء ماجد موسوي بمواصلة الضغط الصاروخي والطائرات المسيّرة رغم اعتراضاتٍ سياسية على جدوى هذا النهج.

ولفت إلى أن الخلافات تجاوزت الجانب العسكري لتتحول إلى ما وصفه بـ"حرب المسؤوليات"، مع تبادل الاتهامات بين الأجنحة السياسية والعسكرية بشأن إدارة الحرب، والخسائر، والاختراقات الأمنية، والتقديرات التي سبقت توسيع الضربات الأميركية.

وأضاف أن شخصياتٍ دينية داخل مجلس خبراء القيادة والحوزات العلمية في قم أبدت تحفظاتٍ على تنامي نفوذ المؤسسة العسكرية في صناعة القرار، مطالبةً بالحفاظ على دور المرجعية الدينية وعدم حصر القرارات في الدائرة المحيطة بمكتب مجتبى خامنئي.

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي، في حديثٍ لـ"إرم نيوز"، إن غياب علي خامنئي أزال مركز التحكيم الذي كان يوازن بين مؤسسات النظام، ما أدى إلى تفجر الخلافات المؤجلة بين أجنحة السلطة.

وأضاف أن الحرب الأخيرة عمّقت الأزمة السياسية والأمنية داخل النظام، وأطلقت صراعاً على النفوذ بين المؤسسات المختلفة، معتبراً أن محاولة مجتبى خامنئي ملء الفراغ القيادي لم تؤد حتى الآن إلى انتقالٍ مستقر للسلطة، في ظل استمرار الجدل حول شرعيته وقدرته على إدارة التوازنات بين الحرس الثوري والمؤسسة الدينية وبقية مراكز القرار، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، مرحلةً من التآكل الداخلي داخل النظام الإيراني.
مواضيع ذات صلة
صراع نفوذ وتناحر داخلي يهز تنظيم "داعش" في غرب افريقيا
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 22:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يتكلم عن صراع النفوذ في الفيفا: رجل واحد قلب المعادلة!
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 22:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستقبل النظام الإيراني واستقراره باتا غامضين
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 22:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الناتو الأميركي: روسيا لا تبحث عن صراع ولن تخاطر بذلك
lebanon 24
Lebanon24
18/07/2026 22:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الأميركيين

إيران على

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:30 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:35 | 2026-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:01 | 2026-07-18
Lebanon24
14:52 | 2026-07-18
Lebanon24
14:46 | 2026-07-18
Lebanon24
14:41 | 2026-07-18
Lebanon24
14:28 | 2026-07-18
Lebanon24
14:25 | 2026-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24