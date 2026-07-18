"مذكرة إسلام آباد" تتداعى.. باكستان والكويت تدعوان لوقف التصعيد

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وجاء الموقف خلال اتصال بين الباكستاني إسحاق دار ونظيره الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحثا خلاله التطورات الإقليمية والضربات المتبادلة.وأعرب الوزير الكويتي عن "مخاوف جدية" من استمرار الهجمات على بلاده، فيما شدد دار على ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وتنفيذ تعهدات وقف إطلاق النار.وكانت قد أعلنت تضرر محطة لتحلية المياه ومنشأة نفطية جراء هجمات إيرانية، ما أدى إلى إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً واضطراب حركة الطيران.وتنص "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي وقعتها وطهران بضمانة باكستان، على فتح نافذة تفاوضية لمدة 60 يوماً. إلا أن نائب كاظم غريب آبادي أعلن تعليق التزامات ، متهماً الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق.وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية إن ضرباتها لليلة السابعة استهدفت مواقع مراقبة وبنية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية.