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عربي-دولي

مجزرة في غزة.. إسرائيل تبيد أسرة كاملة

Lebanon 24
18-07-2026 | 14:41
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مجزرة في غزة.. إسرائيل تبيد أسرة كاملة
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قتل 10 فلسطينيين، بينهم أطفال، جراء الغارات وإطلاق النار الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح السبت، وفق مصادر طبية.

وكان الهجوم الأعنف في حي النصر غرب مدينة غزة، حيث استهدفت طائرة إسرائيلية شقة سكنية من دون إنذار مسبق، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة، وإصابة مدنيين آخرين، معظمهم أطفال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت أدهم نسمان، مدعياً أنه قيادي في كتائب القسام، من دون التعليق على مقتل زوجته وأطفاله.

كما قتل ثلاثة فلسطينيين في قصف مدفعي قرب مفترق دولة بحي الزيتون، فيما تسلم الصليب الأحمر جثمان فلسطيني مجهول الهوية من منطقة الفروسية، وقد أظهرت المعاينة تعرضه لإطلاق نار في البطن.

ميدانياً، طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء مخيم أبو مراحيل في حي الزيتون تمهيداً لعملية عسكرية، بالتزامن مع توغل ونسف وقصف في دير البلح وخان يونس ومناطق أخرى من القطاع. (روسيا اليوم)

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الصليب الأحمر

كتائب القسام

روسيا اليوم

الإسرائيلي

حي الزيتون

خان يونس

قطاع غزة

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