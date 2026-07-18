في درعا.. هذا ما فعلته مسيّرة إسرائيلية

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ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على الطريق بين قريتي عابدين والعارضة في منطقة حوض اليرموك غربي درعا.
وأوضحت المعلومات أن القنبلتين سقطتا قرب حاجز حجري أقامه الأهالي سابقاً لمنع القوات الإسرائيلية من التقدم نحو القرية، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.
وكانت قوة إسرائيلية قد أزالت، الجمعة 17 تموز، سواتر ترابية قرب الطريق بين العارضة ومعرية، فيما تتواصل التحركات العسكرية في القطاع الغربي من المحافظة.
ويشهد الشريط الحدودي في ريفي درعا والقنيطرة توتراً متصاعداً نتيجة التوغلات الإسرائيلية المتكررة. (روسيا اليوم)