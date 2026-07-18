في درعا.. هذا ما فعلته مسيّرة إسرائيلية

ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين بين قريتي عابدين والعارضة في منطقة حوض غربي .

وأوضحت المعلومات أن القنبلتين سقطتا قرب حاجز حجري أقامه الأهالي سابقاً لمنع القوات من التقدم نحو القرية، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وكانت قوة إسرائيلية قد أزالت، الجمعة 17 ، سواتر ترابية قرب الطريق بين العارضة ومعرية، فيما تتواصل التحركات العسكرية في القطاع من المحافظة.

ويشهد الشريط الحدودي في توتراً متصاعداً نتيجة التوغلات الإسرائيلية المتكررة. (روسيا اليوم)