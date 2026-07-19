إيما وسارة على هواتف الأميركيين.. 45 مليون دولار لتحسين صورة إسرائيل

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وتصل الرسائل من حسابات تحمل أسماء مثل "إيما" و"سارة"، وتتبع منظمة تُدعى "أصدقاء من أجل السلام". وتطرح على المتلقين أسئلة بشأن وإيران والأمن العالمي.وبحسب الصحيفة، يقف خلف المشروع براد بارسكيل، المستشار السابق للرئيس ، ضمن عقد تتجاوز قيمته 45 مليون دولار مع الحكومة ، يهدف إلى رصد مواقف وتحسين صورة إسرائيل.وكان جدعون ساعر قد أعلن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار في موازنة 2026 لتوسيع جهود "تشكيل الوعي" عالمياً. كما استعانت إسرائيل بست شركات على الأقل داخل ، فيما سجل نحو 36 شخصاً أنفسهم كوكلاء أجانب لصالحها.وتأتي الحملة وسط تراجع التأييد الأميركي لإسرائيل. ووفق استطلاع أجراه مركز "بيو" في آذار، ينظر نحو 60% من الأميركيين إليها بصورة سلبية بسبب حربي غزة وإيران.وكان الأميركي جيه دي فانس قد اتهم مسؤولين إسرائيليين بمحاولة التأثير في الرأي العام الأميركي لإبقاء الحرب مع مستمرة، بينما نفى بارسكيل العمل على تقويض المفاوضات، معتبراً أن "المعلومات المضللة" هي التهديد الوجودي لإسرائيل.وشملت عقود بارسكيل إدراج رسائل ترويجية ضمن محتوى شبكة "سالم ميديا" المحافظة. ونفت الشبكة دفع أموال لمقدمي البرامج للترويج لإسرائيل، موضحة أن أكثر من 500 ألف دولار أُنفقت على الإعلانات.كما أظهرت وثائق خططاً لحملة أخرى تستهدف نحو 4 ملايين من رواد الكنائس وطلاب الجامعات ، بكلفة تتجاوز 3 ملايين دولار، إضافة إلى التواصل مع ممثلين ونجوم كرة سلة. وأشارت الصحيفة إلى مدفوعات لشركات يملكها مؤثرون آخرون، من دون إثبات أنها كانت مقابل منشورات محددة. (الجزيرة)