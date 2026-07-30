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عربي-دولي

"نزع كامل للسلاح".. ترامب يعلن اتفاقًا تاريخيًا بشأن غزة وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا

Lebanon 24
30-07-2026 | 22:08
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نزع كامل للسلاح.. ترامب يعلن اتفاقًا تاريخيًا بشأن غزة وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا
نزع كامل للسلاح.. ترامب يعلن اتفاقًا تاريخيًا بشأن غزة وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا photos 0
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، توصل "مجلس السلام" الذي يرأسه إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية المسلحة بالكامل في قطاع غزة.
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ووصف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، الاتفاق بأنه "لحظة فارقة" في تنفيذ خطته المؤلفة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، موضحاً أن تطبيقه سيتم على مراحل.

وبحسب الرئيس الأميركي، ستنسحب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع عملية نزع السلاح، فيما تتولى قوة دولية لتحقيق الاستقرار، بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة، مسؤولية تأمين القطاع.

وقال ترامب إن الاتفاق يمهد لخضوع غزة لحكم حكومة فلسطينية جديدة تعمل بصورة وثيقة مع "مجلس السلام"، معتبراً أنه سيوفر لإسرائيل الأمن. كما شكر مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة.

وفي تفاصيل إضافية، قال مسؤول في "مجلس السلام" لوكالة "رويترز" إن "حماس" والفصائل المسلحة ستسلّم أسلحتها إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

وأوضح أن الاتفاق مرتبط بشروط يتعين تنفيذها، على أن تُنشر تفاصيله خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن جميع الأنشطة العسكرية في غزة يجب أن تتوقف خلال تطبيق الخطة.

وأضاف أن عملية تسليم الأسلحة ستستغرق وقتاً وستجري تدريجياً، بدءاً بالأسلحة التابعة للشرطة، ثم التعامل مع الأسلحة الثقيلة.

وأكد المسؤول أن واشنطن لا تطلب من إسرائيل الموافقة على بنود غير مدرجة في الخطة السابقة، معرباً عن ثقة الإدارة الأميركية بالتزامها الاتفاق، ومشيراً إلى أن رفضه سيُشعر ترامب بـ"خيبة أمل".

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من المحادثات في القاهرة بين وفد من "حماس" والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
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