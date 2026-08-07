تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من التحقيق إلى المستشفى.. تأجيل توجيه الاتهام إلى رئيس وزراء ماليزي سابق

Lebanon 24
07-08-2026 | 00:34
A-
A+
من التحقيق إلى المستشفى.. تأجيل توجيه الاتهام إلى رئيس وزراء ماليزي سابق
من التحقيق إلى المستشفى.. تأجيل توجيه الاتهام إلى رئيس وزراء ماليزي سابق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أرجأت محكمة في كوالالمبور، الجمعة، جلسة توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق إسماعيل صبري يعقوب، بعدما حالت وعكة قلبية دون حضوره أمام القضاء في قضية فساد بملايين الدولارات.
Advertisement

وأوضح محاميه عامر حمزة أرشد أن إسماعيل صبري، البالغ 66 عاماً، نُقل إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية خلال استجوابه من جانب مسؤولي مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه سيخضع لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ووافقت المحكمة على تأجيل الجلسة إلى 27 آب، على أن تتلو النيابة العامة خلالها التهم الموجهة إليه ويُسجل موقفه منها.

ولم تُكشف بعد تفاصيل الاتهامات، إلا أن ملف القضية أُدرج بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية، الذي يتناول قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة.

ويأتي التحقيق مع إسماعيل صبري عقب توقيف أحد كبار مساعديه وعدد من الأشخاص في شباط الماضي، للاشتباه في تورطهم بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال.

وكان المحققون قد ضبطوا نحو 170 مليون رينغيت، أي ما يعادل 41.5 مليون دولار، نقداً بعملات مختلفة، إضافة إلى 16 كيلوغراماً من سبائك الذهب تُقدر قيمتها بنحو 7 ملايين رينغيت، داخل مكتب يُعتقد أن مساعد رئيس الوزراء السابق استخدمه مخبأً.

ويُعد إسماعيل صبري ثاني رئيس وزراء ماليزي سابق يواجه القضاء منذ تولي أنور إبراهيم رئاسة الحكومة عام 2022، بعد محيي الدين ياسين الذي وُجهت إليه عام 2023 اتهامات تتعلق باستغلال منصبه وغسل الأموال.

وتأتي القضية ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد تستهدف شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وسط اتهامات من بعض المعارضين للحكومة باستخدام التحقيقات لتصفية حسابات سياسية، وهي اتهامات ينفيها أنصار الحملة.
مواضيع ذات صلة
تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الشرطة البريطانية: توجيه اتهامات لرجل بالتجسس مرتبطة بإيران
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"وصلت للموت".. مُراسلة "الجديد" زهراء فردون مُصابة بمرض نادر وخطير وتوّجه رسالة من المستشفى (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق للعربية: التحقيقات بشأن الهجمات على السعودية والإمارات مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:23:39 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة مكافحة الفساد

النيابة العامة

استخدام السلطة

محيي الدين

إسماعيل

النيابة

القضاء

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-07
Lebanon24
09:06 | 2026-08-07
Lebanon24
08:30 | 2026-08-07
Lebanon24
07:56 | 2026-08-07
Lebanon24
07:52 | 2026-08-07
Lebanon24
07:43 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24