مشاهد مروّعة.. حادث تصادم بين 69 مركبة فوق جسر (فيديو وصور)

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وبحسب مجلة " "، وقع الحادث قرابة الساعة 8:50 صباح الخميس على المسار الجنوبي للطريق السريع "I-95". وكانت المعلومات الأولية تشير إلى تصادم ست مركبات، قبل أن يتبين أن الحادث شمل 15 شاحنة ضخمة و54 سيارة.وعثرت فرق الإنقاذ لدى وصولها على شاحنات وحطام متشابك، وسيارات عالقة تحت مقطورات، إلى جانب مركبة واحدة على الأقل اشتعلت فيها النيران. ونُقل أحد المصابين بطائرة مروحية إلى المستشفى.وقال مسؤولون إن الضباب الكثيف خفّض مستوى الرؤية على ، الذي يتجاوز طوله ميلاً، ولم يترك للسائقين وقتاً كافياً للتوقف.واستُدعيت شركات سحب من مناطق مختلفة في الولاية لإزالة المركبات، قبل إعادة الجمعة. ورغم ضخامة الحادث وموقعه، لم تسقط أي مركبة من الجسر إلى مياه البحيرة.