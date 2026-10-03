تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مشاهد مروّعة.. حادث تصادم بين 69 مركبة فوق جسر (فيديو وصور)

Lebanon 24
03-10-2026 | 14:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسبب ضباب كثيف في حادث تصادم متسلسل شمل 69 مركبة فوق جسر يعبر بحيرة ماريون، أكبر بحيرات ولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطرة وإغلاق الطريق لساعات.

Advertisement

وبحسب مجلة "بيبول"، وقع الحادث قرابة الساعة 8:50 صباح الخميس على المسار الجنوبي للطريق السريع "I-95". وكانت المعلومات الأولية تشير إلى تصادم ست مركبات، قبل أن يتبين أن الحادث شمل 15 شاحنة ضخمة و54 سيارة.



وعثرت فرق الإنقاذ لدى وصولها على شاحنات وحطام متشابك، وسيارات عالقة تحت مقطورات، إلى جانب مركبة واحدة على الأقل اشتعلت فيها النيران. ونُقل أحد المصابين بطائرة مروحية إلى المستشفى.

وقال مسؤولون إن الضباب الكثيف خفّض مستوى الرؤية على الجسر، الذي يتجاوز طوله ميلاً، ولم يترك للسائقين وقتاً كافياً للتوقف.



واستُدعيت شركات سحب من مناطق مختلفة في الولاية لإزالة المركبات، قبل إعادة فتح الطريق الجمعة. ورغم ضخامة الحادث وموقعه، لم تسقط أي مركبة من الجسر إلى مياه البحيرة. 

 
مواضيع ذات صلة
مشاهد من وادي الزينة... عددٌ كبير من الضحايا في حادث سير مروّع (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين 4 مركبات على أوتوستراد الكرنتينا والأضرار مادية
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت والاضرار مادية
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد انفه المسلك الغربي
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

فتح الطريق

الجسر

بيبول

لايت

بيبو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-03
Lebanon24
16:45 | 2026-10-03
Lebanon24
16:36 | 2026-10-03
Lebanon24
16:02 | 2026-10-03
Lebanon24
16:00 | 2026-10-03
Lebanon24
16:00 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24