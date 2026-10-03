تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اتهامات بالعنصرية تنهي مؤتمر أيرلندا قبل مواجهة إسرائيل

Lebanon 24
03-10-2026 | 15:51
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اتهامات بالعنصرية تنهي مؤتمر أيرلندا قبل مواجهة إسرائيل
اتهامات بالعنصرية تنهي مؤتمر أيرلندا قبل مواجهة إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتهى المؤتمر الصحافي لمنتخب جمهورية أيرلندا بصورة مفاجئة، عشية مواجهته الثانية مع إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، بعدما طرح صحافيون إسرائيليون أسئلة أثارت توتراً داخل القاعة.
Advertisement


وبحسب صحيفة "الغارديان"، سأل أحد الصحافيين مدرب أيرلندا هايمير هالغريمسون عن موقفه من حادثة طائرة "فلاي دبي"، مستخدماً صيغة سياسية، قبل أن يتدخل المسؤول الإعلامي للمنتخب ويؤكد أن المؤتمر مخصص للأسئلة المتعلقة بكرة القدم. 


واتهم صحافي آخر لاعبين أيرلنديين بوصف لاعبي إسرائيل بـ"القرود" خلال المباراة السابقة، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأيرلندي قاطعه، مؤكداً أن الادعاء "غير صحيح تماماً"، قبل سحب الميكروفون منه وإنهاء المؤتمر. وصرخ الصحافي أثناء ذلك: "لا تلمسني".


وتأتي الحادثة وسط أجواء مشحونة تحيط بالمواجهة المقررة الأحد في مدينة باتشكا توبولا الصربية، بعدما رفض الاتحاد الأيرلندي استضافة اللقاء على أرضه لأسباب أمنية.


وكان المنتخب الأيرلندي قد هزم إسرائيل بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الأولى التي أُقيمت في المجر، عقب تصويت لاعبيه لمصلحة خوض اللقاء رغم اعتراضات داخل الفريق مرتبطة بالحرب في غزة.


وارتدى اللاعبون الأيرلنديون شارات سوداء وخفضوا رؤوسهم خلال عزف النشيد الإسرائيلي، كما لم يتصافح قائدا المنتخبين قبل انطلاق المباراة، ما أثار انتقادات إسرائيلية.


من جهته، دعا هالغريمسون لاعبيه إلى الحفاظ على هدوئهم، مؤكداً أن الضغوط السياسية والإعلامية المحيطة بالمباراة أثرت في الفريق، وكاشفاً عن اعتماد صلاة جماعية قصيرة قبل دخول الملعب لمساعدة اللاعبين على التركيز.
مواضيع ذات صلة
بري: لبنان يمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهة أيرلندا وإسرائيل تشتعل قبل صافرة البداية
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شرط اميركي قبل مؤتمر باريس: دعم الجيش مشروط بنزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركيّ: ليس من الضروريّ إجراء جولة جديدة من المُفاوضات قبل مُؤتمر باريس لدعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:24:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

الإسرائيلي

كرة القدم

الأوروبي

من جهته

جمهورية

أوروبي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-03
Lebanon24
16:45 | 2026-10-03
Lebanon24
16:36 | 2026-10-03
Lebanon24
16:02 | 2026-10-03
Lebanon24
16:00 | 2026-10-03
Lebanon24
16:00 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24