اتهامات بالعنصرية تنهي مؤتمر أيرلندا قبل مواجهة إسرائيل

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وبحسب صحيفة "الغارديان"، سأل أحد الصحافيين مدرب أيرلندا هايمير هالغريمسون عن موقفه من حادثة طائرة "فلاي دبي"، مستخدماً صيغة سياسية، قبل أن يتدخل المسؤول الإعلامي للمنتخب ويؤكد أن المؤتمر مخصص للأسئلة المتعلقة بكرة القدم.واتهم صحافي آخر لاعبين أيرلنديين بوصف لاعبي إسرائيل بـ"القرود" خلال المباراة السابقة، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأيرلندي قاطعه، مؤكداً أن الادعاء "غير صحيح تماماً"، قبل سحب الميكروفون منه وإنهاء المؤتمر. وصرخ الصحافي أثناء ذلك: "لا تلمسني".وتأتي الحادثة وسط أجواء مشحونة تحيط بالمواجهة المقررة الأحد في مدينة باتشكا توبولا الصربية، بعدما رفض الاتحاد الأيرلندي استضافة اللقاء على أرضه لأسباب أمنية.وكان المنتخب الأيرلندي قد هزم إسرائيل بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الأولى التي أُقيمت في ، عقب تصويت لاعبيه لمصلحة خوض اللقاء رغم اعتراضات داخل الفريق مرتبطة بالحرب في غزة.وارتدى اللاعبون الأيرلنديون شارات سوداء وخفضوا رؤوسهم خلال عزف النشيد ، كما لم يتصافح قائدا المنتخبين قبل انطلاق المباراة، ما أثار انتقادات إسرائيلية.، دعا هالغريمسون لاعبيه إلى الحفاظ على هدوئهم، مؤكداً أن الضغوط السياسية والإعلامية المحيطة بالمباراة أثرت في الفريق، وكاشفاً عن اعتماد صلاة جماعية قصيرة قبل دخول الملعب لمساعدة اللاعبين على التركيز.