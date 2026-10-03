تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أزمة رونالدو وجيسوس تتحول إلى "قضية دولة" في البرتغال

Lebanon 24
03-10-2026 | 16:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أزمة رونالدو وجيسوس تتحول إلى قضية دولة في البرتغال
أزمة رونالدو وجيسوس تتحول إلى قضية دولة في البرتغال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخلت الحكومة البرتغالية على خط الأزمة بين قائد المنتخب كريستيانو رونالدو والمدرب جورجي جيسوس، في محاولة لاحتواء تداعيات الخلاف الذي أدى إلى مغادرة اللاعب معسكر بلاده.
Advertisement


وبدأت الأزمة بعدما جلس رونالدو على مقاعد البدلاء طوال مباراة النرويج في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تثير تصريحات جيسوس عقب اللقاء غضبه، ليغادر المعسكر قبل مواجهة الدنمارك.


وذكرت صحيفة "Observador" البرتغالية أن الأزمة تحولت إلى "قضية دولة"، بعدما أجرى رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو اتصالات هاتفية مع الأطراف الرئيسية، شملت رونالدو وجيسوس وبيدرو بروينسا.


وبحسب الصحيفة، أبدى مونتينيغرو قلقه من انعكاسات مغادرة رونالدو، ليس على المنتخب والاتحاد البرتغالي فحسب، بل على صورة البلاد وسمعتها دولياً.


من جانبه، دعا الرئيس البرتغالي السابق مارسيلو ريبيلو دي سوزا إلى الوحدة والوقوف خلف المنتخب في المرحلة الحالية، فيما أعلن رئيس حكومة ماديرا ميغيل ألبوكيركي دعمه لرونالدو، مشيداً بما قدمه للبرتغال ودوره في تعزيز حضورها العالمي.


كما وصف وزير الاقتصاد مانويل كاسترو ألميدا رونالدو بأنه “"أصل مهم للبرتغال"، معرباً عن أمله في استمرار استفادة المنتخب من خدمات النجم البالغ 41 عاماً.
مواضيع ذات صلة
جورجينا تدخل على خط أزمة رونالدو وجيسوس
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة رونالدو توجه ضربة اقتصادية لمنتخب البرتغال
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل مواجهة الدنمارك.. رونالدو وجيسوس يطويان صفحة الخلاف
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف مفاجئ.. رونالدو يترك منتخب البرتغال
lebanon 24
Lebanon24
04/10/2026 01:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

كريستيانو رونالدو

وزير الاقتصاد

البرتغالية

البرتغالي

الأوروبي

الرئيسي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-03
Lebanon24
16:45 | 2026-10-03
Lebanon24
16:02 | 2026-10-03
Lebanon24
16:00 | 2026-10-03
Lebanon24
16:00 | 2026-10-03
Lebanon24
15:51 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24