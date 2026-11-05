ترامب يدرس استئناف الهجمات على إيران رغم التحذيرات

أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن نائب الرئيس
الأميركي جي دي فانس، حذّر الرئيس دونالد ترامب
من أن الحرب مع إيران
تحظى برفض واسع لدى الرأي العام، وقد تؤدي إلى خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مقربة من ترامب
، أن فانس نبه إلى محدودية التأييد الشعبي للحرب، مشيرا إلى أن معظم كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية
يتبنون الموقف نفسه.
ورغم هذه التحذيرات، أشارت المصادر إلى أن ترامب يميل أكثر إلى استئناف الهجمات على إيران، وأنه درس شن هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي، تحت ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، قبل أن يؤجل الخطوة إلى ما بعد الانتخابات.
وأوضح التقرير أن الخيارات المطروحة أمام ترامب حاليا تشمل استئناف الهجمات على إيران، أو التوصل إلى اتفاق مع طهران
، أو مواصلة ممارسة الضغوط عليها من خلال الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس الأميركي فانس قد ربط تراجع أصوات الحزب الجمهوري
في انتخابات التجديد النصفي بالتوتر مع إيران والعلاقات مع إسرائيل
.