ترامب يدرس استئناف الهجمات على إيران رغم التحذيرات

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أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن الأميركي جي دي فانس، حذّر الرئيس من أن الحرب مع تحظى برفض واسع لدى الرأي العام، وقد تؤدي إلى خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مقربة من ، أن فانس نبه إلى محدودية التأييد الشعبي للحرب، مشيرا إلى أن معظم كبار المسؤولين في يتبنون الموقف نفسه.ورغم هذه التحذيرات، أشارت المصادر إلى أن ترامب يميل أكثر إلى استئناف الهجمات على إيران، وأنه درس شن هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي، تحت ضغط من بنيامين ، قبل أن يؤجل الخطوة إلى ما بعد الانتخابات.وأوضح التقرير أن الخيارات المطروحة أمام ترامب حاليا تشمل استئناف الهجمات على إيران، أو التوصل إلى اتفاق مع ، أو مواصلة ممارسة الضغوط عليها من خلال الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية.وكان نائب الرئيس الأميركي فانس قد ربط تراجع أصوات الحزب في انتخابات التجديد النصفي بالتوتر مع إيران والعلاقات مع .