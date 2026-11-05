نتائج الانتخابات الأميركية تفتح النار على نتنياهو.. اتهامات بالعزلة وتهديد علاقات إسرائيل

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أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية موجة من الانتقادات داخل لرئيس الوزراء ، إذ حمّله عدد من السياسيين مسؤولية تراجع مكانة إسرائيل الدولية وتدهور علاقاتها مع .وحذّر «الديمقراطيون» يائير غولان من أن استمرار نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في الحكم قد يدفع إسرائيل نحو العزلة الدولية وفرض عقوبات عليها، معتبراً أن نتائج الانتخابات الأميركية تكشف تراجع مكانة نتنياهو لدى الحزبين والديمقراطي.بدوره، رأى عضو الكنيست جلعاد كريف أن استمرار حكومة نتنياهو وسياسات الضم التي يتبناها بتسلئيل سموتريتش قد يلحقان أضراراً بالمصالح الاستراتيجية لإسرائيل، متهماً رئيس الوزراء بالإضرار بعلاقاته مع وشريحة من الجمهوريين.، اعتبر زعيم يائير لابيد أن استمرار نتنياهو في منصبه يهدد أمن إسرائيل وديمقراطيتها ومكانتها الدولية، مشيراً إلى أن التطورات السياسية الأخيرة أضعفت فرص تشكيل حكومة وحدة معه.وتأتي هذه المواقف في وقت تواجه فيه إسرائيل استحقاقات سياسية داخلية، بالتزامن مع تداعيات التحولات في المشهد الأميركي وانعكاساتها المحتملة على مستقبل العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، بحسب ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست».