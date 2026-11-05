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عربي-دولي

نتائج الانتخابات الأميركية تفتح النار على نتنياهو.. اتهامات بالعزلة وتهديد علاقات إسرائيل

Lebanon 24
05-11-2026 | 04:02
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نتائج الانتخابات الأميركية تفتح النار على نتنياهو.. اتهامات بالعزلة وتهديد علاقات إسرائيل
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أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية موجة من الانتقادات داخل إسرائيل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ حمّله عدد من السياسيين مسؤولية تراجع مكانة إسرائيل الدولية وتدهور علاقاتها مع واشنطن.
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وحذّر رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان من أن استمرار نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في الحكم قد يدفع إسرائيل نحو العزلة الدولية وفرض عقوبات عليها، معتبراً أن نتائج الانتخابات الأميركية تكشف تراجع مكانة نتنياهو لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

بدوره، رأى عضو الكنيست جلعاد كريف أن استمرار حكومة نتنياهو وسياسات الضم التي يتبناها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد يلحقان أضراراً بالمصالح الاستراتيجية لإسرائيل، متهماً رئيس الوزراء بالإضرار بعلاقاته مع الديمقراطيين وشريحة من الجمهوريين.

من جهته، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن استمرار نتنياهو في منصبه يهدد أمن إسرائيل وديمقراطيتها ومكانتها الدولية، مشيراً إلى أن التطورات السياسية الأخيرة أضعفت فرص تشكيل حكومة وحدة معه.

وتأتي هذه المواقف في وقت تواجه فيه إسرائيل استحقاقات سياسية داخلية، بالتزامن مع تداعيات التحولات في المشهد الأميركي وانعكاساتها المحتملة على مستقبل العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، بحسب ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست».

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