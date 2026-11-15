قاليباف: الاتفاق مع واشنطن مرهون بقبول شروطنا السبعة

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قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إنّ باب الاتفاق مع الولايات المتحدة يبقى مفتوحاً إذا قبلت شروط طهران السبعة، مؤكّداً أنّ إيران لن تبقى في حالة "لا حرب ولا سلام".
وأضاف أنّ خيار واشنطن بين التفاوض والحرب لا يغيّر موقف طهران، محذّراً من أنّ القوات المسلحة الإيرانية ستحدّد نطاق المواجهة إذا ارتكب الأميركيون ما وصفه بـ"خطأ" جديد.
وفي سياق متصل، اعتبر قاليباف أنّ الكشف عن "المدينة الصاروخية" يتجاوز كونه إنجازاً تقنياً ودفاعياً، ويمثّل، في رأيه، تغييراً في المعادلات الاستراتيجية في المنطقة.