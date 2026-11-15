قاليباف: الاتفاق مع واشنطن مرهون بقبول شروطنا السبعة

قال رئيس قاليباف إنّ باب الاتفاق مع يبقى مفتوحاً إذا قبلت شروط السبعة، مؤكّداً أنّ لن تبقى في حالة "لا حرب ولا سلام".

وأضاف أنّ خيار بين التفاوض والحرب لا يغيّر موقف طهران، محذّراً من أنّ القوات المسلحة ستحدّد نطاق المواجهة إذا ارتكب الأميركيون ما وصفه بـ"خطأ" جديد.

وفي سياق متصل، اعتبر قاليباف أنّ "المدينة الصاروخية" يتجاوز كونه إنجازاً تقنياً ودفاعياً، ويمثّل، في رأيه، تغييراً في المعادلات الاستراتيجية في المنطقة.