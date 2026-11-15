بعد 10 دقائق من الإقلاع... خلل يُسقط صاروخ "فولكان" ويدمّر 40 قمراً صناعياً لأمازون

سقط اليوم الأحد الصاروخ فولكان، المملوك لشركة لونش ألايانس، بعد وقت قصير من إطلاقه في ‌ الأميركية، ما أدى إلى تدمير حمولته المكونة من 40 قمرا صناعيا مخصصا لشبكة الإنترنت (ليو) التابعة لشركة أمازون.

وهذا هو أول إخفاق في مهمة ليونايتد لونش ألايانس، وهي ⁠مشروع مشترك بين شركتي بوينج ولوكهيد مارتن.

وتعطل الصاروخ بعد نحو 10 دقائق من إقلاعه دون أن يتضح بعد السبب في ذلك لكن هذا الأمر شكل انتكاسة كبيرة للصاروخ الرائد الجديد للشركة التي تأسست منذ عقدين في وقت كانت تسعى فيه إلى بدء سلسلة إطلاق منتظمة لمجموعة ‌الأقمار ⁠الصناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لأمازون.

وقالت شركة يونايتد لونش ألايانس في بيان "بناء على البيانات التي تلقاها مدير الإطلاق لدينا، نؤكد أن المركبة فولكان التي ⁠خرجت من مجمع الإطلاق الفضائي 41 تعرضت لخلل بعد 10 دقائق من بدء رحلتها ولم تنجح في إيصال ⁠مهمة أمازون إلى المدار".

وأضافت "كل رحلة تصدر عنها بيانات، وكل رحلة تعلمنا شيئا. وبما أن ⁠الخلل حدث للتو، فليس لدينا بيانات محددة حتى الآن تجعلنا نفهم ما حدث اليوم".