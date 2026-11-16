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إقتصاد

3 منهم خرجوا من قائمة المليارديرات.. فضيحة هوانغ تتسبّب بخسائر كبيرة لمدراء في "انفيديا"

Lebanon 24
16-11-2026 | 05:40
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3 منهم خرجوا من قائمة المليارديرات.. فضيحة هوانغ تتسبّب بخسائر كبيرة لمدراء في انفيديا
3 منهم خرجوا من قائمة المليارديرات.. فضيحة هوانغ تتسبّب بخسائر كبيرة لمدراء في انفيديا photos 0
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أفادت مجلة "فوربس"، أنّ ستة من كبار المدراء وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين في شركة "إنفيديا"، تكبدوا خسائر فادحة على خلفية فضيحة جينسن هانغ، وتراجعت ثروتهم الإجمالية بمقدار 5.6 مليار دولار، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار في المجموع، وخروج ثلاثة منهم من قائمة المليارديرات.
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وأوضحت المجلة أن القائمة تضمّ كلا من المديرة المالية لشركة "إنفيديا" كوليت كريس، التي تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، ونائب الرئيس التنفيذي السابق للعمليات الدولية جاي بوري، الذي يشغل حاليا منصب مستشار، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة "إنفيديا" بروك سيويل. 

وتمتلك كريس وسيويل حصة تبلغ 0.018% من أسهم الشركة لكل منهما، بينما يمتلك بوري حصة تبلغ 0.015%، إلا أن الثلاثة تكبدوا خسائر بلغت 300 مليون دولار لكل منهم؛ ما أدى إلى تراجع ثروة كل واحد إلى 900 مليون دولار.

وبحسب معطيات المجلة، تراجعت أسهم شركة "إنفيديا" 11% منذ اعتراف رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بالعلاقة خارج نطاق الزواج، وبنسبة 31% عن ذروتها في تشرين الأول. 

وأدى هذا التراجع إلى انخفاض ثروة هوانغ بمقدار 62 مليار دولار لتستقر عند 145 مليار دولار. (ارم نيوز)
 
 
 
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