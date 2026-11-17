تحطمت طائرة نقل عسكرية في منطقة كيميروفو في ، ما أسفر عن مقتل كل ركابها التسعة عشر، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الروسي، الثلاثاء.

وأوردت بيانا لوزارة الدفاع الروسية جاء فيه "تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز إن-12 (An-12) في منطقة كيميروفو أثناء رحلة مجدولة. تحطمت هذه الطائرة في منطقة غير مأهولة. كان على متنها 19 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم، ولقوا جميعا حتفهم". وأضافت الوكالة أن خللا تقنيا هو السبب الأولي للحادث.

من جهتها، نقلت وكالة " " عن بيان الوزارة أن "لجنة من القوة الجوفضائية الروسية تعمل في الموقع من أجل تحديد كل ظروف الحادث".

وكان حاكم المنطقة سيريديوك أفاد في وقت سابق عبر بوقوع "حادث طيران" قرب قرية ياغونوفو، مشيرا الى تحطم طائرة أثناء تحليقها في أجواء المنطقة.

ونشر الحاكم مقطع فيديو من الموقع يظهر عددا من سيارات الإطفاء والاسعاف.