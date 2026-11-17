أفاد مسؤول أميركي بأن طائرات حربية تابعة للولايات المتحدة شنّت، الثلاثاء، غارة جوية استهدفت موقعًا لإطلاق الصواريخ تابعًا للحرس الثوري في بمضيق هرمز، في خطوة قال إنها تأتي ردًا على ما وصفه بـ"عدوان" إيراني استهدف أفرادًا ومواقع أميركية.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول، الذي طلب عدم هويته، قوله إن الطائرات استخدمت "ذخائر دقيقة" لضرب الموقع، موضحًا أن العملية نُفذت "دفاعًا عن النفس"، ردًا على "عدوان يستهدف الأفراد والأصول الأميركية".

في المقابل، نقلت الرسمية "إرنا" عن نائب محافظ هرمزغان، أحمد نفيسي، تأكيده أن الهجوم الأميركي استهدف مواقع عدة في قشم، من دون أن يتسبب بأضرار في المناطق السكنية والتجارية أو في البنى التحتية.

وأشار نفيسي إلى أن الوضع في " "، مؤكدًا أن هيئات الإغاثة والخدمات والأجهزة التنفيذية في حالة تأهب قصوى.

وكانت الوكالة قد أفادت بسماع دوي خمسة إلى ستة انفجارات في الجزيرة مساء الثلاثاء.