أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المستشارة القضائية للحكومة ، غالي بهاراف ميارا، قررت وقف جميع أعمال البناء الاستيطاني في منطقة "E1"، إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

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ويتزامن هذا القرار مع تصعيد التوتر بين وبريطانيا، بعدما فرضت عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تشارك في أعمال البناء داخل في المحتلة.

وفي هذا السياق، توعّد جدعون ساعر، في وقت سابق الثلاثاء، باتخاذ "إجراءات مضادة" رداً على ، مؤكداً أن إسرائيل تنظر بجدية إلى هذه الخطوة.