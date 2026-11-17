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أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، قررت وقف جميع أعمال البناء الاستيطاني في منطقة "E1"، إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
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ويتزامن هذا القرار مع تصعيد التوتر بين إسرائيل وبريطانيا، بعدما فرضت لندن عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تشارك في أعمال البناء داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، توعّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باتخاذ "إجراءات مضادة" رداً على العقوبات البريطانية، مؤكداً أن إسرائيل تنظر بجدية إلى هذه الخطوة.