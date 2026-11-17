أعلنت وكالة الأميركية في بيان،أن الوكالة شهدت تباطؤًا مؤقتًا في أنظمتها خلال أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

وأوضح بيان الوكالة أنه رغم تأثر بعض الأنظمة الداخلية، فإن القدرات الحيوية للعمليات لا تزال تعمل بكامل طاقتها، وقدرة الوكالة على الدفاع عن الأمن القومي مستمرة.

وأكد بيان الوكالة أن بنيتها التحتية صُممت "بطبقات متعددة من أنظمة النسخ الاحتياطي لضمان استمرار العمليات خلال أعمال الصيانة المخططة أو في حال وقوع أحداث غير متوقعة".

يأتي هذا في أعقاب تقارير لوسائل إعلام أميركية تحدثت عن عطل بشبكة اتصالات سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية للتواصل الداخلي يوم الثلاثاء.

ونقلت شبكة " إن" عن ستة مصادر مطلعة على الواقعة قولها، إنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تعرض الشبكة لهجوم سيبراني، في أحدث خلل تقني تشهده خلال أيام قليلة.

وذكرت صحيفة " " نقلا عن مصدر في وكالة الأمن القومي، أن العطل نجم عن عملية تحديث لبرمجيات، وأنه لا توجد أي مؤشرات على تعرض الوكالة لقرصنة إلكترونية.

والنظام المعروف باسم "إن إس إيه نت" (NSA Net)، يتيح لموظفي الوكالة تبادل المعلومات السرية داخليا، بحسب "سي إن إن".

وأكد وزير الأمن الداخلي ماركوين مولن في مقابلة مع تلفزيون "سي إن بي سي"، أن موجة الأعطال التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة غير مرتبطة بمجرمين سيبرانيين.

وقال "يمكنني أن أؤكد بكل ثقة أننا لسنا عرضة لهجوم، ولا يوجد أي تهديد سيبراني قائم. البلاد في أمان تام".

وكانت حركة النقل الجوي قد شهدت اضطرابات بسبب ما قالت إنها معدات متقادمة، ما دفع الهيئات التنظيمية إلى وقف جميع عمليات الإقلاع لعدة ساعات مساء الجمعة.

واستمرت تداعيات هذا الوضع مع بقاء مسافرين وأطقم طائرات عالقين، حتى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع الحالي.

كما تعرضت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي لعطل تقني كبير أثر على مستخدمي خدمتي آوتلوك وتيمز حول العالم.