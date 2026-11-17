زار قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، إسرائيل
الثلاثاء، حيث التقى رئيس الأركان إيال زامير وعدداً من كبار الضباط، بالتزامن مع تصاعد النقاشات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران
.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجلس الوزاري الإسرائيلي
المصغر بحث سيناريوهات تجدد الحرب مع طهران، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن العقوبات والحصار الاقتصادي لا يكفيان لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية.
وبحسب الصحيفة، شارك رئيس الموساد رومان غوفمان في الاجتماع عقب عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة
، حاول خلالها إقناع مسؤولين أميركيين بضرورة استئناف التحرك العسكري ضد إيران، من دون أن ينجح في ذلك.
وفي السياق، كشفت صحيفة "معاريف" عن تباينات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إذ تدفع جهات سياسية وأمنية باتجاه شن هجوم جديد، فيما يتمسك رئيس الأركان إيال زامير بضرورة التنسيق مع واشنطن
وتجنّب تنفيذ عملية منفردة في المرحلة الحالية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن زامير لا يعارض مهاجمة إيران، لكنه يشدد على أهمية دراسة توقيت العملية وتداعياتها، وضمان التعاون الاستخباراتي الأميركي قبل الحرب وخلالها، إلى جانب الاستفادة من طائرات التزود بالوقود الأميركية.
وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته وتدريباته لمختلف السيناريوهات، مشيراً إلى أن المسؤولية عن نتائج أي عملية عسكرية ستقع على عاتق الجيش وقيادته.
وتعكس هذه المواقف تبايناً بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع إيران، إذ ترى الإدارة الأميركية أن الضغوط الاقتصادية تُلحق أضراراً كبيرة بطهران، بينما تعتبر إسرائيل أنها غير كافية لوقف برنامجها النووي
أو منعها من استعادة قدراتها.
ولا تقتصر الحسابات الإسرائيلية على الجبهة الإيرانية
، إذ حذّر مصدر عسكري من احتمال دخول "حزب الله
" في لبنان
على خط المواجهة في حال تجدد الحرب مع طهران.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال فتح جبهة شمالية، وأن قيادة المنطقة الشمالية وضعت خططاً دفاعية وهجومية تستهدف مواقع الحزب وقدراته العسكرية، تحسباً لاتساع نطاق المواجهة.