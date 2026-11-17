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زار قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، الثلاثاء، حيث التقى رئيس الأركان إيال زامير وعدداً من كبار الضباط، بالتزامن مع تصاعد النقاشات داخل المؤسسة الأمنية بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد .وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجلس الوزاري المصغر بحث سيناريوهات تجدد الحرب مع طهران، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن العقوبات والحصار الاقتصادي لا يكفيان لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية.وبحسب الصحيفة، شارك رئيس الموساد رومان غوفمان في الاجتماع عقب عودته من زيارة إلى ، حاول خلالها إقناع مسؤولين أميركيين بضرورة استئناف التحرك العسكري ضد إيران، من دون أن ينجح في ذلك.وفي السياق، كشفت صحيفة "معاريف" عن تباينات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إذ تدفع جهات سياسية وأمنية باتجاه شن هجوم جديد، فيما يتمسك رئيس الأركان إيال زامير بضرورة التنسيق مع وتجنّب تنفيذ عملية منفردة في المرحلة الحالية.ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن زامير لا يعارض مهاجمة إيران، لكنه يشدد على أهمية دراسة توقيت العملية وتداعياتها، وضمان التعاون الاستخباراتي الأميركي قبل الحرب وخلالها، إلى جانب الاستفادة من طائرات التزود بالوقود الأميركية.وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته وتدريباته لمختلف السيناريوهات، مشيراً إلى أن المسؤولية عن نتائج أي عملية عسكرية ستقع على عاتق الجيش وقيادته.وتعكس هذه المواقف تبايناً بين واشنطن وتل أبيب بشأن التعامل مع إيران، إذ ترى الإدارة الأميركية أن الضغوط الاقتصادية تُلحق أضراراً كبيرة بطهران، بينما تعتبر إسرائيل أنها غير كافية لوقف برنامجها أو منعها من استعادة قدراتها.ولا تقتصر الحسابات الإسرائيلية على الجبهة ، إذ حذّر مصدر عسكري من احتمال دخول " " في على خط المواجهة في حال تجدد الحرب مع طهران.وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال فتح جبهة شمالية، وأن قيادة المنطقة الشمالية وضعت خططاً دفاعية وهجومية تستهدف مواقع الحزب وقدراته العسكرية، تحسباً لاتساع نطاق المواجهة.