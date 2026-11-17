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كشفت تقارير نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين وإيرانيين أن القيادة شددت موقفها التفاوضي مع منذ انتخابات التجديد النصفي، إذ تنظر إلى الخسائر الساحقة التي مني بها الجمهوريون على أنها توبيخ لإدارة الرئيس بسبب الحرب.يأتي هذا التصلب في طهران في وقت تسود فيه واشنطن مخاوف جديدة حول الخطوات المقبلة للرئيس.وقال جي دي فانس وعدد من الجمهوريين البارزين إن الحرب ساهمت في هزيمة الحزب. وبعد هذه التصريحات، استبعد ترامب فانس من فريق التفاوض وطلب منه التركيز على الملفات الداخلية.ويتساءل مراقبون عما إذا كان ترامب سيعاود السعي إلى اتفاق دبلوماسي، أو سيجدد الهجمات، أو سينسحب ويقلص الوجود العسكري الأميركي الكبير في المنطقة، مع احتمال أن يُجبر على أحد هذه الخيارات إما بفعل تحرك إسرائيلي أحادي الجانب، أو إذا بادرت إلى ضرب مصالح أميركية أو مصالح دولة شريكة.ويختلف المسؤولون الأميركيون بشأن مدى جدية إيران في التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، والتي شنتها واشنطن وتل أبيب.وتشير وكالات الاستخبارات إلى أن النظام ، رغم زيادة جرأته، لا يزال منفتحا على اتفاق بشرط السماح له بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة.في المقابل، أشار مسؤولون آخرون إلى أن إيران وضعت خططا لتصعيد الحرب لإجبار على العودة إلى طاولة المفاوضات، وقد يشمل ذلك تنفيذ مزيد من الهجمات أو تكثيف الضربات على ناقلات النفط التي لا تدفع للحكومة الإيرانية رسوما لعبور مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.