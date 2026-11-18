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ذكر موقع "Middle East Eye" أنه "على رغم كل مشاكلها القضائية، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني"، هي الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وبفارق كبير. ومن خلال استغلال حالة السخط الشعبي العارم، والصعوبات الاقتصادية، ورهاب الأجانب، واتخاذ الشعوب والثقافات غير الغربية ككبش فداء، نجحت لوبان في تحويل ما كان يُعدّ في السابق تياراً هامشياً إلى أكبر حزب سياسي في فرنسا. لقد استفادت لوبان من المشهد الاجتماعي المدمَّر الذي خلَّفته عقودٌ من السياسات الرأسمالية النيوليبرالية، ونجحت في الاستحواذ على المجال التاريخي والقاعدة الانتخابية لليسار وأقصى اليسار. وفي الوقت الراهن، لا يمكن لأي حزب آخر منافسة "التجمع الوطني"؛ ولن يتسنى هزيمته في صناديق الاقتراع في نيسان المقبل إلا من خلال تحالفٍ واسع. لذا، فمن المرجح جداً أن تخضع فرنسا قريباً لحكم اليمين المتطرف، الذي يتسم بمعاداة الأجانب وكراهية الإسلام والنزعة القومية المتطرفة".وبحسب الموقع: "لكن، اتهامات معاداة السامية داخل حزبها قد تكون بمثابة نقطة ضعفها القاتلة. وفي الواقع، نفى جوردان بارديلا، الذي اختارته لوبان كخليفة لها والذي قد يصبح رئيساً للوزراء في ، كتابة رسائل معادية للسامية نُسبت إليه في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حين كان لا يزال مراهقاً. غير أن موقع "ميديا بارت" (Mediapart) الفرنسي يؤكد أنه تمكن من التحقق من أن بارديلا هو كاتب تلك الرسائل، مستنداً في ذلك إلى نسخة موثقة قضائياً من الرسائل الأصلية التي تعود لعام 2013، حصل عليها من شركة "ميتا" (Meta) الأميركية العملاقة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. حتى الآن، لم تؤثر الاتهامات على مستوى الدعم الذي يحظى به حزب "التجمع الوطني". وفي الأسابيع الأخيرة، طغت على هذا الجدل حركة احتجاجية لطلاب المدارس الثانوية اجتاحت فرنسا في شهر أيلول".مع ذلك، بحسب الموقع، قد تؤدي هذه الفضيحة الجديدة إلى تعقيد حملة لوبان بشكل كبير، لا سيما خلال المناظرات الرئاسية المقبلة؛ إذ سيحرص خصومها بلا شك على اتخاذها محوراً رئيسياً لهجومهم، مما سيضعها في موقف دفاعي صعب. وعلى أقل تقدير، سيصبح من الصعب على بارديلا ولوبان الاستمرار في توجيه اتهامات معاداة السامية نحو جان لوك ميلونشون وحزبه اليساري المتطرف "فرنسا الأبية". وبذلك، ستظل حملتها الانتخابية متضررة بشدة جراء هذه الواقعة.من الناحية الانتخابية، يُعد توسيع الأساسية لحزب "التجمع الوطني" ضرورةً قصوى؛ فإذا أرادت مارين لوبان العثور على حلفاء سياسيين لكسر عزلتها، وكسب أصوات إضافية هي في أمسّ الحاجة إليها من خارج صفوف حزبها، فعليها توسيع هذه القاعدة قبل الجولة الثانية من الانتخابات، حيث ستحتاج إلى أكثر من 50% من الأصوات. قد تتمكن لوبان من تجنب خسارة بعض تلك الأصوات ببساطة من خلال التضحية ببارديلا؛ وهي خطوة يمكن تقديمها كدليل قاطع على جديتها في تطهير حزبها من معاداة السامية. لكن ذلك سيكون أمراً صعباً لعدة أسباب؛ فهي ربطت، على مدى سنوات، مصيرها السياسي ارتباطاً وثيقاً ببارديلا، الذي كان الأداة الأكثر فاعلية في مساعيها الرامية إلى إضفاء طابع من الاحترام والحداثة على الحزب".وتابع الموقع: "يُعد بارديلا أيضًا جزءًا أساسيًا من جهود لوبان الناجحة للغاية لتوسيع قاعدتها الانتخابية، والوصول إلى شرائح ديموغرافية لا يجذبها اليمين المتطرف عادة، وخاصة الشباب، ونخب رجال الأعمال، والطبقات العليا المتعلمة. ومن اللافت للنظر أن تصريحات بارديلا لم تلقَ سوى ردود فعل محدودة من جانب وداعميها الصهاينة والجماعات اليهودية في فرنسا؛ فقد اتسمت التغطية في بالهدوء والحياد والحذر إلى حد كبير، بل إن وزير شؤون الشتات ، عميحاي شيكلي، بادر في الواقع إلى الدفاع عن بارديلا. ويرى بعض اليهود الفرنسيين، ممن يرفضون أخذ تغريدات بارديلا على محمل الجد، أن حزب "التجمع الوطني" سيوفر لهم الحماية من تهديدٍ أشد خطورة يتمثل في حزب "فرنسا الأبية" (France Unbowed) المنتمي إلى أقصى اليسار، والذي يتسم بـ"معاداةٍ شديدة للسامية"، بينما يختار آخرون ببساطة ما يعتبرونه أهون الشرين في ما يتعلق بـ"معاداة السامية"."وبحسب الموقع: "في غضون ذلك، تحول حزب "الجبهة الوطنية" (الذي بات يُعرف الآن باسم "التجمع الوطني" بقيادة لوبان) إلى تبني الصهيونية بشكل جذري؛ وهي خطوة دراماتيكية قد تبدو صادقة، لكنها في المقام الأول مدفوعة باستراتيجية انتخابية. وقد عبّر لويس أليو، الحزب، عن ذلك بوضوح في مقابلة أُجريت قبل أكثر من عقد من الزمن، حين أشار إلى أن الاتهامات بمعاداة السامية هي "الحاجز الأيديولوجي" الوحيد الذي ينفّر الناخبين. وبناءً عليه، فإن هذا "الحب" المستجد الذي يُظهره "التجمع الوطني" تجاه إسرائيل ليس سوى ركيزة أساسية في مساعيه الرامية إلى تلميع صورته وإعادة تأهيل نفسه. وقد تولى بارديلا بنفسه مهمة إظهار هذا التحول علنًا، بما في ذلك من خلال زيارته البارزة لإسرائيل عام 2025، وهي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها زعيم من اليمين المتطرف الفرنسي".وتابع الموقع: "على مدى السنوات القليلة الماضية، قدّمت لوبان حزبها باعتباره الخيار الأمثل لحماية اليهود الفرنسيين من معاداة سامية «جديدة»، مُحمِّلةً مسؤولية ذلك لكل من الإسلاموية وحزب ميلنشون. وبعيداً عن زيارة بارديلا لإسرائيل، تجلّى النجاح الأبرز في عملية الاستمالة الماكرة التي ينتهجها حزب "التجمع الوطني" في موقف سيرج كلارسفيلد، "صائد النازيين" الشهير؛ إذ برّأ الحزب فعلياً من "الخطيئة الأصلية" التي ارتكبها "الجبهة الوطنية" (سابقاً)، ملقياً بهذا العبء على كاهل خصومهم السياسيين. ويمنح هذا للعنصريين المعادين للإسلام ذريعةً مثاليةً لمواصلة التنفيس عن كراهيتهم للمسلمين، متسترين بشعار "الدفاع عن إسرائيل". ولعل السبب وراء هذا التحالف المشبوه بين إسرائيل واليمين المتطرف في أوروبا يكمن في نزعتهما المشتركة نحو كره الأجانب، وبغض العرب والمسلمين، وهو ما يغلفانه بخطاب "مكافحة الإسلاموية"."وأضاف الموقع: "شكّلت أحداث السابع من أكتوبر 2023 منعطفاً رئيسياً وعاملاً محفزاً لهذا التحالف الدولي الجديد. فقد أتاحت الفرصة المثالية لكل من لوبان وبارديلا لاستعراض مواقفهما المؤيدة لليهود وإسرائيل، وذلك من خلال إدانة حركة حماس بلهجة حادة، والدفاع في الوقت ذاته عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتوفير دعمٍ مطلق لنظام نتنياهو في ظل الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة. وهكذا، جرى استغلال المعركة المهمة ضد معاداة السامية ببراعة من قِبل إسرائيل، وحزب "التجمع الوطني"، وغيره من أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، التي تتخذ منها غطاءً لعنصريتها المتأججة وعدائها للإسلام؛ وهو في جوهره اتفاق ضمني مثير للغثيان".وختم الموقع: "لا يزال من المحتمل أن تؤثر قضية بارديلا سلبًا على حملة لوبان، لا سيما في الجولة الثانية. ومع ذلك، فإن هذا التحالف المستجد بين اليمين المتطرف العنصري في كل من إسرائيل وأوروبا لا يمكن أن يجلب أي خير للعرب والمسلمين، أينما كانوا".