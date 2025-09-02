مع تصاعد هجمات أوكرانيا على منشآت روسية.. ارتفاع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وسط تصاعد الصراع بين وأوكرانيا.صعد 20 سنتا، أو 0.29 بالمئة ليسجل 68.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي إلى 64.82 دولار للبرميل، بزيادة 81 سنتا أو 1.27 بالمئة.ولم تتم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أمس الاثنين بسبب عطلة في .