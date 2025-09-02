Advertisement

إقتصاد

مع تصاعد هجمات أوكرانيا على منشآت روسية.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
02-09-2025 | 00:03
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات وسط تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
صعد خام برنت 20 سنتا، أو 0.29 بالمئة ليسجل 68.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 64.82 دولار للبرميل، بزيادة 81 سنتا أو 1.27 بالمئة.

ولم تتم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أمس الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
