29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
رهانات متزايدة على صعود اليوان الصيني
Lebanon 24
09-09-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "يوريزون كابيتال"
ستيفن جين
، ارتفاعاً كبيراً في قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، في ظل الضغوط التي تتعرض لها
بكين
للسماح لعملتها بالارتفاع.
Advertisement
ارتفعت قيمة اليوان بنحو 2.4% مقابل الدولار هذا العام، لكنه تراجع مقابل العملات الأخرى نظراً للانخفاض الأكبر في قيمة الدولار في أسواق أخرى. وقد خلق ذلك انطباعاً بـ"تخفيض قيمة انتهازي"، وهو ما قال جين إنه سيؤدي إلى رد فعل من شركاء
الصين
التجاريين الرئيسيين. كان سعر اليوان يتداول عند حوالي 7.13 مقابل الدولار يوم الاثنين، بحسب بيانات "
بلومبرغ
".
وقال جين
، المعروف بعمله في نظرية ابتسامة الدولار: "إن انخفاض قيمة اليوان إلى 6 سيكون أكثر منطقية من الوضع الحالي. إن سعراً أكثر معقولية للرنمينبي وسياسة سعر صرف أقل استغلالاً من شأنها أن تكسب الصين بعض الثقة من بقية العالم".
مواضيع ذات صلة
اليوان الصيني في صعود.. رسالة اقتصادية وجيوسياسية إلى واشنطن
Lebanon 24
اليوان الصيني في صعود.. رسالة اقتصادية وجيوسياسية إلى واشنطن
09/09/2025 10:33:00
09/09/2025 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البيتكوين يُظهر قوة متزايدة.. تدفقات خارجة قياسية وسط استعداد "الحيتان" لمرحلة صعود جديدة
Lebanon 24
البيتكوين يُظهر قوة متزايدة.. تدفقات خارجة قياسية وسط استعداد "الحيتان" لمرحلة صعود جديدة
09/09/2025 10:33:00
09/09/2025 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: المستشار الألماني يواجه ضغوطا داخلية متزايدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل
Lebanon 24
رويترز: المستشار الألماني يواجه ضغوطا داخلية متزايدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل
09/09/2025 10:33:00
09/09/2025 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإنترنت في قبضة الكرملين: انقطاعات متزايدة في روسيا تحت ذريعة الأمن
Lebanon 24
الإنترنت في قبضة الكرملين: انقطاعات متزايدة في روسيا تحت ذريعة الأمن
09/09/2025 10:33:00
09/09/2025 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستيفن جين
وقال جين
بلومبرغ
الرئيسي
الصين
بكين
زايد
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لقاء المودعين": نرفض تحويل الودائع إلى سندات وهمية
Lebanon 24
"لقاء المودعين": نرفض تحويل الودائع إلى سندات وهمية
02:51 | 2025-09-09
09/09/2025 02:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:12 | 2025-09-09
09/09/2025 02:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
01:15 | 2025-09-09
09/09/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار "أوبك+" والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
قرار "أوبك+" والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية.. ارتفاع في أسعار النفط
00:59 | 2025-09-09
09/09/2025 12:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل التصويت على الثقة بالحكومة الفرنسية.. أسهم أوروبا تغلق مرتفعة
Lebanon 24
قبيل التصويت على الثقة بالحكومة الفرنسية.. أسهم أوروبا تغلق مرتفعة
23:00 | 2025-09-08
08/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:51 | 2025-09-09
"لقاء المودعين": نرفض تحويل الودائع إلى سندات وهمية
02:12 | 2025-09-09
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
01:15 | 2025-09-09
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
00:59 | 2025-09-09
قرار "أوبك+" والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية.. ارتفاع في أسعار النفط
23:00 | 2025-09-08
قبيل التصويت على الثقة بالحكومة الفرنسية.. أسهم أوروبا تغلق مرتفعة
16:30 | 2025-09-08
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24