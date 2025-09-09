Advertisement

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "يوريزون كابيتال" ، ارتفاعاً كبيراً في قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، في ظل الضغوط التي تتعرض لها للسماح لعملتها بالارتفاع.ارتفعت قيمة اليوان بنحو 2.4% مقابل الدولار هذا العام، لكنه تراجع مقابل العملات الأخرى نظراً للانخفاض الأكبر في قيمة الدولار في أسواق أخرى. وقد خلق ذلك انطباعاً بـ"تخفيض قيمة انتهازي"، وهو ما قال جين إنه سيؤدي إلى رد فعل من شركاء التجاريين الرئيسيين. كان سعر اليوان يتداول عند حوالي 7.13 مقابل الدولار يوم الاثنين، بحسب بيانات " ".، المعروف بعمله في نظرية ابتسامة الدولار: "إن انخفاض قيمة اليوان إلى 6 سيكون أكثر منطقية من الوضع الحالي. إن سعراً أكثر معقولية للرنمينبي وسياسة سعر صرف أقل استغلالاً من شأنها أن تكسب الصين بعض الثقة من بقية العالم".