إقتصاد

رهانات متزايدة على صعود اليوان الصيني

Lebanon 24
09-09-2025 | 02:00
يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "يوريزون كابيتال" ستيفن جين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي، في ظل الضغوط التي تتعرض لها بكين للسماح لعملتها بالارتفاع.
ارتفعت قيمة اليوان بنحو 2.4% مقابل الدولار هذا العام، لكنه تراجع مقابل العملات الأخرى نظراً للانخفاض الأكبر في قيمة الدولار في أسواق أخرى. وقد خلق ذلك انطباعاً بـ"تخفيض قيمة انتهازي"، وهو ما قال جين إنه سيؤدي إلى رد فعل من شركاء الصين التجاريين الرئيسيين. كان سعر اليوان يتداول عند حوالي 7.13 مقابل الدولار يوم الاثنين، بحسب بيانات "بلومبرغ".

وقال جين، المعروف بعمله في نظرية ابتسامة الدولار: "إن انخفاض قيمة اليوان إلى 6 سيكون أكثر منطقية من الوضع الحالي. إن سعراً أكثر معقولية للرنمينبي وسياسة سعر صرف أقل استغلالاً من شأنها أن تكسب الصين بعض الثقة من بقية العالم".
ستيفن جين

وقال جين

بلومبرغ

الرئيسي

الصين

بكين

زايد

بالا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24