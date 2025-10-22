مدعومة بمخاطر الإمدادات.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار بأكثر من 1% اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها لليوم الثاني على التوالي بدعم من مخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين والصين وأنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، أو 1.5%، إلى 62.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 92 سنتا، أو 1.6%، إلى 58.16 دولار.وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، مدفوعا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب.