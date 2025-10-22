28
مدعومة بمخاطر الإمدادات.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
22-10-2025
|
01:11
ارتفعت أسعار
النفط
بأكثر من 1% اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها لليوم الثاني على التوالي بدعم من مخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين
الولايات المتحدة
والصين وأنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية.
Advertisement
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، أو 1.5%، إلى 62.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 92 سنتا، أو 1.6%، إلى 58.16 دولار.
وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، مدفوعا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب.
