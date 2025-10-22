وسط موجة بيع لجني الأرباح.. الذهب يواصل التراجع من ذروته القياسية

Advertisement

واصلت أسعار انخفاضها اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4113.54 دولار للأونصة عند الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد هوى بأكثر من 5% أمس الثلاثاء، مسجلًا أكبر انخفاض له منذ آب 2020.غير أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول ارتفعت 0.5% إلى 4129.80 دولار للأونصة.