28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط موجة بيع لجني الأرباح.. الذهب يواصل التراجع من ذروته القياسية
Lebanon 24
22-10-2025
|
01:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت أسعار
الذهب
انخفاضها اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.
Advertisement
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4113.54 دولار للأونصة عند الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد هوى بأكثر من 5% أمس الثلاثاء، مسجلًا أكبر انخفاض له منذ آب 2020.
غير أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول ارتفعت 0.5% إلى 4129.80 دولار للأونصة.
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب تنخفض بعد ذروة قياسية
Lebanon 24
أسعار الذهب تنخفض بعد ذروة قياسية
22/10/2025 11:43:22
22/10/2025 11:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية وينخفض 3% في أحدث التعاملات مسجلًا 4193.29 دولار للأوقية
Lebanon 24
الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية وينخفض 3% في أحدث التعاملات مسجلًا 4193.29 دولار للأوقية
22/10/2025 11:43:22
22/10/2025 11:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سجل ارقاماً قياسية.. الذهب يواصل صعوده
Lebanon 24
سجل ارقاماً قياسية.. الذهب يواصل صعوده
22/10/2025 11:43:22
22/10/2025 11:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية
Lebanon 24
مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية
22/10/2025 11:43:22
22/10/2025 11:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الترا
غرين
تابع
قد يعجبك أيضاً
البساط: الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة مفصلية
Lebanon 24
البساط: الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة مفصلية
02:28 | 2025-10-22
22/10/2025 02:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع صادرات اليابان للمرة الأولى خلال 5 أشهر بدعم من الطلب الصيني
Lebanon 24
ارتفاع صادرات اليابان للمرة الأولى خلال 5 أشهر بدعم من الطلب الصيني
01:14 | 2025-10-22
22/10/2025 01:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مدعومة بمخاطر الإمدادات.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مدعومة بمخاطر الإمدادات.. تراجع في أسعار النفط
01:11 | 2025-10-22
22/10/2025 01:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تُحضّر لجولة ترويجية لاستقطاب استثمارات
Lebanon 24
سوريا تُحضّر لجولة ترويجية لاستقطاب استثمارات
23:00 | 2025-10-21
21/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع
16:45 | 2025-10-21
21/10/2025 04:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:28 | 2025-10-22
البساط: الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة مفصلية
01:14 | 2025-10-22
ارتفاع صادرات اليابان للمرة الأولى خلال 5 أشهر بدعم من الطلب الصيني
01:11 | 2025-10-22
مدعومة بمخاطر الإمدادات.. تراجع في أسعار النفط
23:00 | 2025-10-21
سوريا تُحضّر لجولة ترويجية لاستقطاب استثمارات
16:45 | 2025-10-21
أسعار النفط ترتفع
16:35 | 2025-10-21
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 11:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 11:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 11:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24