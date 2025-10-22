Advertisement

إقتصاد

وسط موجة بيع لجني الأرباح.. الذهب يواصل التراجع من ذروته القياسية

Lebanon 24
22-10-2025 | 01:12
A-
A+
Doc-P-1432449-638967176607102620.webp
Doc-P-1432449-638967176607102620.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.
Advertisement

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4113.54 دولار للأونصة عند الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد هوى بأكثر من 5% أمس الثلاثاء، مسجلًا أكبر انخفاض له منذ آب 2020.

غير أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول ارتفعت 0.5% إلى 4129.80 دولار للأونصة.
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب تنخفض بعد ذروة قياسية
lebanon 24
22/10/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يواصل التراجع في المعاملات الفورية وينخفض 3% في أحدث التعاملات مسجلًا 4193.29 دولار للأوقية
lebanon 24
22/10/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سجل ارقاماً قياسية.. الذهب يواصل صعوده
lebanon 24
22/10/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية
lebanon 24
22/10/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الترا

غرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:28 | 2025-10-22
01:14 | 2025-10-22
01:11 | 2025-10-22
23:00 | 2025-10-21
16:45 | 2025-10-21
16:35 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24