إقتصاد
ارتفاع صادرات اليابان للمرة الأولى خلال 5 أشهر بدعم من الطلب الصيني
Lebanon 24
22-10-2025
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن صادرات
اليابان
ارتفعت للمرة الأولى منذ خمسة أشهر في أيلول، على الرغم من استمرار انخفاض الشحنات للولايات المتحدة حتى بعد خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع
اليابانية
التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي.
ويضاف هذا الارتفاع في الصادرات إلى سلسلة من البيانات الأخيرة، ومنها مسح "تانكان" للأعمال التجارية الذي أجراه
بنك اليابان
، والتي تدعم وجهة نظر متزايدة داخل
البنك المركزي
بأن الاقتصاد يتغلب على تأثير الزيادات السابقة في الرسوم الجمركية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات من حيث القيمة ارتفع 4.2% على أساس سنوي في أيلول، وهو أقل من متوسط توقعات السوق بزيادة 4.6% وبعد انخفاض 0.1% في آب.
