الأسعار العالمية قد تنخفض.. موجة فائض في الغاز المسال

Advertisement

توقّع معهد أكسفورد للطاقة أن يشهد العالم موجة ضخمة من إمدادات الطبيعي المسال (LNG) خلال السنوات المقبلة، قد تفوق الزيادة في الطلب العالمي، ما سيؤدي إلى فائض في السوق وتراجع في الأسعار الفورية في وآسيا إلى نحو 6 دولارات للوحدة الحرارية ، مقارنة بثمانية دولارات في العقود الطويلة الأجل.وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على الغاز سيرتفع بنحو 613 مليار متر مكعب (15%) بين عامي 2024 و2035، يتركّز 45% من النمو في والصين، مدفوعاً بقطاعي توليد الكهرباء والصناعة اللذين سيمثلان 80% من الزيادة الإجمالية.وأشار المعهد إلى أن الطلب في أوروبا سيرتفع بشكل طفيف من 461 إلى 467 مليار متر مكعب بحلول 2035، بينما سينمو الطلب في بـ120 مليار متر مكعب ليبلغ 548 ملياراً.أما ، فسيقفز استهلاكها من 75 إلى 115 مليار متر مكعب، فيما سيزداد الطلب في شمال إفريقيا من 121 إلى 155 مليار متر مكعب تقودها ومصر. كما سيتضاعف الطلب في إفريقيا جنوب الصحراء من 43 إلى 98 مليار متر مكعب، بفضل وجنوب إفريقيا وموزمبيق.وتوقّع التقرير أن تنمو القدرات التصديرية للغاز المسال عالمياً بنحو 400 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها، تم اتخاذ قرارات استثمار نهائية لثلاثة أرباعها بالفعل.ويرى المعهد أن العالم دخل فعلاً مرحلة “موجة الغاز المسال” الجديدة، مشيراً إلى أن الصين ستبلغ ذروة الطلب في 2030 عند 137 مليار متر مكعب قبل أن ينخفض إلى 127 ملياراً في 2035، بينما سترتفع واردات أوروبا لتعويض تراجع الإمدادات عبر الأنابيب.ويُتوقع أن تواصل وجنوبها النمو الأقوى في استهلاك الغاز المسال بدفع من مرونة الأسعار وزيادة الاعتماد على .