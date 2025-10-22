Advertisement

إقتصاد

الأسعار العالمية قد تنخفض.. موجة فائض في الغاز المسال

Lebanon 24
22-10-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1432600-638967344431666098.png
Doc-P-1432600-638967344431666098.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقّع معهد أكسفورد للطاقة أن يشهد العالم موجة ضخمة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG) خلال السنوات المقبلة، قد تفوق الزيادة في الطلب العالمي، ما سيؤدي إلى فائض في السوق وتراجع في الأسعار الفورية في أوروبا وآسيا إلى نحو 6 دولارات للوحدة الحرارية البريطانية، مقارنة بثمانية دولارات في العقود الطويلة الأجل.
Advertisement

وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على الغاز سيرتفع بنحو 613 مليار متر مكعب (15%) بين عامي 2024 و2035، يتركّز 45% من النمو في الشرق الأوسط والصين، مدفوعاً بقطاعي توليد الكهرباء والصناعة اللذين سيمثلان 80% من الزيادة الإجمالية.

وأشار المعهد إلى أن الطلب في أوروبا سيرتفع بشكل طفيف من 461 إلى 467 مليار متر مكعب بحلول 2035، بينما سينمو الطلب في الصين بـ120 مليار متر مكعب ليبلغ 548 ملياراً.
أما الهند، فسيقفز استهلاكها من 75 إلى 115 مليار متر مكعب، فيما سيزداد الطلب في شمال إفريقيا من 121 إلى 155 مليار متر مكعب تقودها الجزائر ومصر. كما سيتضاعف الطلب في إفريقيا جنوب الصحراء من 43 إلى 98 مليار متر مكعب، بفضل نيجيريا وجنوب إفريقيا وموزمبيق.

وتوقّع التقرير أن تنمو القدرات التصديرية للغاز المسال عالمياً بنحو 400 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها، تم اتخاذ قرارات استثمار نهائية لثلاثة أرباعها بالفعل.

ويرى المعهد أن العالم دخل فعلاً مرحلة “موجة الغاز المسال” الجديدة، مشيراً إلى أن الصين ستبلغ ذروة الطلب في 2030 عند 137 مليار متر مكعب قبل أن ينخفض إلى 127 ملياراً في 2035، بينما سترتفع واردات أوروبا لتعويض تراجع الإمدادات عبر الأنابيب.

ويُتوقع أن تواصل آسيا وجنوبها النمو الأقوى في استهلاك الغاز المسال بدفع من مرونة الأسعار وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
 
(CNN إقتصادية)
 
مواضيع ذات صلة
اتفاقات جديدة.. تركيا توسّع واردات الغاز المسال
lebanon 24
22/10/2025 14:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من فائض المعروض
lebanon 24
22/10/2025 14:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة الدولية: فائض النفط العالمي سيزداد أسرع من المتوقع
lebanon 24
22/10/2025 14:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
22/10/2025 14:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الطاقة النظيفة

الشرق الأوسط

البريطانية

البريطاني

نيجيريا

الجزائر

أوروبا

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:41 | 2025-10-22
07:20 | 2025-10-22
07:15 | 2025-10-22
05:46 | 2025-10-22
02:28 | 2025-10-22
01:14 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24