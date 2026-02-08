تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
أسبوع مفصلي في أميركا.. الوظائف والتضخم على طاولة واحدة بسبب الإغلاق
Lebanon 24
08-02-2026
|
01:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد المستثمرون وصنّاع السياسات النقدية لأسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية الأميركية، يتصدره تقرير الوظائف لشهر كانون الثاني الأربعاء ومؤشر أسعار المستهلكين الجمعة، في تقارب غير معتاد فرضه الإغلاق الجزئي للحكومة الذي أدى إلى تأجيل الإصدارين بضعة أيام، إذ يصدر تقرير الوظائف عادةً يوم الجمعة ويأتي تقرير التضخم في الأسبوع التالي.
وتزداد أهمية تقرير التوظيف هذا الشهر لأنه يتضمن المراجعة السنوية لأعداد الوظائف، والمعروفة بـ"التحديث المرجعي"، والتي يُتوقع أن تُظهر خفضاً ملحوظاً في نمو الوظائف خلال العام المنتهي في آذار 2025. وبالنسبة للأرقام الشهرية، يتوقع اقتصاديون ارتفاع كشوف الأجور 69 ألف وظيفة في كانون الثاني، مع بقاء معدل البطالة عند 4.4% قرب أعلى مستوى في أربع سنوات.
أما بيانات التضخم، فينتظر أن تقدم إشارات إضافية حول مسار الأسعار، مع ترقب تباطؤ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ مطلع 2021، بحسب توقعات اقتصاديين، بعدما تعقدت قراءة التقارير السابقة بفعل الإغلاق الحكومي الأطول العام الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
Lebanon 24
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
08/02/2026 23:13:51
08/02/2026 23:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ ف ب": رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن الحداد في البلاد بسبب الهجوم الأميركي لمدة أسبوع
Lebanon 24
"أ ف ب": رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن الحداد في البلاد بسبب الهجوم الأميركي لمدة أسبوع
08/02/2026 23:13:51
08/02/2026 23:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أسبوع حاسم... بروكسل أمام قرار مفصلي بشأن تمويل أوكرانيا
Lebanon 24
أسبوع حاسم... بروكسل أمام قرار مفصلي بشأن تمويل أوكرانيا
08/02/2026 23:13:51
08/02/2026 23:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل
Lebanon 24
هبوط ثقة المستهلك الأميركي بسبب القلق من الوظائف والدخل
08/02/2026 23:13:51
08/02/2026 23:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ساسي
داري
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحكومة العراقية تحسم الجدل حول أزمة البنزين
Lebanon 24
الحكومة العراقية تحسم الجدل حول أزمة البنزين
15:54 | 2026-02-08
08/02/2026 03:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
السودان يعلن عن عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة
Lebanon 24
السودان يعلن عن عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة
11:57 | 2026-02-08
08/02/2026 11:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شحّ الأمطار والاعتداءات يثقلان قطاع النحل… ونقابة البقاع تتحرّك
Lebanon 24
شحّ الأمطار والاعتداءات يثقلان قطاع النحل… ونقابة البقاع تتحرّك
11:10 | 2026-02-08
08/02/2026 11:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند وماليزيا تعززان التعاون الاستراتيجي بتوقيع 11 اتفاقية
Lebanon 24
الهند وماليزيا تعززان التعاون الاستراتيجي بتوقيع 11 اتفاقية
08:04 | 2026-02-08
08/02/2026 08:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأحمر يقلب المعادلة.. 2026 مرشّح ليكون عام تراجع أرباح شركات الحاويات
Lebanon 24
البحر الأحمر يقلب المعادلة.. 2026 مرشّح ليكون عام تراجع أرباح شركات الحاويات
04:53 | 2026-02-08
08/02/2026 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
Lebanon 24
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
03:15 | 2026-02-08
08/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
04:21 | 2026-02-08
08/02/2026 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
07:25 | 2026-02-08
08/02/2026 07:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يتعرّض لكسر بعد انزلاقه على درج في صيدا
Lebanon 24
نائب يتعرّض لكسر بعد انزلاقه على درج في صيدا
01:30 | 2026-02-08
08/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
05:00 | 2026-02-08
08/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:54 | 2026-02-08
الحكومة العراقية تحسم الجدل حول أزمة البنزين
11:57 | 2026-02-08
السودان يعلن عن عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة
11:10 | 2026-02-08
شحّ الأمطار والاعتداءات يثقلان قطاع النحل… ونقابة البقاع تتحرّك
08:04 | 2026-02-08
الهند وماليزيا تعززان التعاون الاستراتيجي بتوقيع 11 اتفاقية
04:53 | 2026-02-08
البحر الأحمر يقلب المعادلة.. 2026 مرشّح ليكون عام تراجع أرباح شركات الحاويات
03:00 | 2026-02-08
إغلاق مضيق هرمز... خسارة للجميع وسيناريو مستبعد
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 23:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 23:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 23:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24