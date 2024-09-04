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صحة

فوائد القهوة.. كيف يمكن أن تعزز صحة الدماغ والجسم؟

Lebanon 24
04-09-2024 | 16:15
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بحسب تقارير طبية حديثة، فإن استهلاك القهوة باعتدال يمكن أن يوفر فوائد صحية متعددة للدماغ والجسم.
 
يُعزى ذلك إلى الكافيين، المادة الفعالة في القهوة، التي تحفز الجهاز العصبي المركزي وتُحسن وظائف الدماغ بطرق متعددة.
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أبرز فوائد القهوة للدماغ تشمل:

أوّلاً،تحسين الذاكرة والتركيز: يعزز الكافيين من الذاكرة قصيرة المدى ويزيد من القدرة على التركيز والانتباه.
ثانيًا، رفع مستوى المزاج: يزيد الكافيين من مستويات الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، وهما مواد كيميائية تساعد على تنظيم المزاج والشعور بالسعادة، مما يساهم في تخفيف التوتر والاكتئاب.
 
ثالثًا، حماية الدماغ من التلف: تحتوي حبوب البن على مضادات أكسدة تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية التنكسية.
نصائح هامة لمحبي القهوة:

أوّلاً، يُوصى بتناول 300-400 ملليغرام من الكافيين يومياً، ما يعادل حوالي 3-4 أكواب من القهوة. الإفراط في الاستهلاك قد يؤدي إلى الأرق، القلق، وزيادة ضربات القلب.
 
ثانيًا، يُفضل تجنب شرب القهوة قبل النوم مباشرة لتفادي التأثير السلبي على جودة النوم.
 
ثالثًا، لمن يعاني من حساسية تجاه الكافيين، يمكن اختيار القهوة منزوعة الكافيين التي تحافظ على معظم فوائد القهوة الأخرى.
تُظهر التقارير أنه بالرغم من فوائد القهوة، يجب تناولها باعتدال ومراعاة اختلاف مستويات الكافيين بين أنواع القهوة المختلفة، لذا من المهم قراءة الملصقات الغذائية بعناية.
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