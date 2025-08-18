31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بشرى لمرضى السكري.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
18-08-2025
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقترب العلماء من تحقيق إنجاز طبي قد يغيّر مسار التعامل مع
مرض السكري
من النوع الأول، بعد أن تمكن مريض من إنتاج الإنسولين مجددًا في جسمه عقب زراعة خلايا بنكرياسية معدلة وراثيًا.
Advertisement
وبحسب ما أفاد موقع ساينس أليرت، فقد أُجريت زراعة لخلايا جزرية في البنكرياس جرى تعديلها وراثيًا بحيث لا يرفضها جهاز المناعة، وهو ما سمح للمريض بإنتاج الإنسولين الطبيعي دون الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، التي لطالما عرّضت المرضى لخطر العدوى والأمراض المصاحبة.
هذا التطور يُعد الأول من نوعه، إذ يستهدف معالجة جذور المشكلة عبر استبدال الخلايا التالفة بأخرى سليمة وفعّالة، بدل الاكتفاء بالاعتماد المستمر على الحقن والنظام الغذائي الصارم. ويشرح الباحثون أن الآلية التقليدية كانت تواجه عقبة أساسية، إذ يتعرف جهاز المناعة على الخلايا المزروعة كأجسام غريبة ويدمّرها، ما جعل اللجوء إلى الأدوية المثبطة للمناعة أمرًا لا مفر منه. أما التقنية الجديدة، فتتجاوز هذا العائق عبر تعديل الخلايا نفسها لتصبح "محمية" من هجوم المناعة.
ويؤكد فريق البحث أن هذا النهج لا يمثل خطوة واعدة لعلاج
السكري
فحسب، بل قد يفتح المجال أمام استخدامه في عمليات زرع أخرى، عبر تقليل أو حتى الاستغناء عن مثبطات المناعة، ما يرفع من مستوى الأمان والفعالية في مثل هذه الإجراءات الطبية.
مواضيع ذات صلة
خلافاً لما هو معتقد.. المانغو مفيد لمرضى السكري!
Lebanon 24
خلافاً لما هو معتقد.. المانغو مفيد لمرضى السكري!
18/08/2025 16:05:53
18/08/2025 16:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر لمرضى السكري.. هذا ما يحدث لجسمكم عند شرب القهوة يوميا
Lebanon 24
خبر لمرضى السكري.. هذا ما يحدث لجسمكم عند شرب القهوة يوميا
18/08/2025 16:05:53
18/08/2025 16:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل جديد لمرضى السكري.. علاج تجريبي قد ينهي الحاجة للأنسولين
Lebanon 24
أمل جديد لمرضى السكري.. علاج تجريبي قد ينهي الحاجة للأنسولين
18/08/2025 16:05:53
18/08/2025 16:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سالكي أوتوستراد الدورة... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
إلى سالكي أوتوستراد الدورة... إليكم هذا الخبر
18/08/2025 16:05:53
18/08/2025 16:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
خلافاً لما هو معتقد.. المانغو مفيد لمرضى السكري!
Lebanon 24
خلافاً لما هو معتقد.. المانغو مفيد لمرضى السكري!
03:12 | 2025-08-18
18/08/2025 03:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الأطباء قلقون... نوع جديد من الفطريات يهاجم الدماغ البشري
Lebanon 24
الأطباء قلقون... نوع جديد من الفطريات يهاجم الدماغ البشري
00:39 | 2025-08-18
18/08/2025 12:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأطعمة تساعد في علاج مقاومة الإنسولين!
Lebanon 24
هذه الأطعمة تساعد في علاج مقاومة الإنسولين!
23:00 | 2025-08-17
17/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
Lebanon 24
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
16:00 | 2025-08-17
17/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
Lebanon 24
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
16:00 | 2025-08-17
17/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يطالب الشيعة بتغيير النظام؟
Lebanon 24
هل يطالب الشيعة بتغيير النظام؟
11:00 | 2025-08-17
17/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانفجار المؤجَّل: تطويق "حزب الله" يسرّع لحظة المواجهة
Lebanon 24
الانفجار المؤجَّل: تطويق "حزب الله" يسرّع لحظة المواجهة
10:01 | 2025-08-17
17/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون تسللوا عبر الحدود الشرقية وتعزيزات للجيش
Lebanon 24
مسلحون تسللوا عبر الحدود الشرقية وتعزيزات للجيش
11:52 | 2025-08-17
17/08/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:12 | 2025-08-18
خلافاً لما هو معتقد.. المانغو مفيد لمرضى السكري!
00:39 | 2025-08-18
الأطباء قلقون... نوع جديد من الفطريات يهاجم الدماغ البشري
23:00 | 2025-08-17
هذه الأطعمة تساعد في علاج مقاومة الإنسولين!
16:00 | 2025-08-17
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
16:00 | 2025-08-17
الموسيقى.. علاج للروح والجسد يعيد الذكريات ويكافح الوحدة
16:00 | 2025-08-17
بعمر 103 سنوات.. طبيب يواصل عمله ويكشف سر طول عمره
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 16:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 16:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 16:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24