بشرى لمرضى السكري.. إليكم هذا الخبر

اقترب العلماء من تحقيق إنجاز طبي قد يغيّر مسار التعامل مع من النوع الأول، بعد أن تمكن مريض من إنتاج الإنسولين مجددًا في جسمه عقب زراعة خلايا بنكرياسية معدلة وراثيًا.وبحسب ما أفاد موقع ساينس أليرت، فقد أُجريت زراعة لخلايا جزرية في البنكرياس جرى تعديلها وراثيًا بحيث لا يرفضها جهاز المناعة، وهو ما سمح للمريض بإنتاج الإنسولين الطبيعي دون الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، التي لطالما عرّضت المرضى لخطر العدوى والأمراض المصاحبة.هذا التطور يُعد الأول من نوعه، إذ يستهدف معالجة جذور المشكلة عبر استبدال الخلايا التالفة بأخرى سليمة وفعّالة، بدل الاكتفاء بالاعتماد المستمر على الحقن والنظام الغذائي الصارم. ويشرح الباحثون أن الآلية التقليدية كانت تواجه عقبة أساسية، إذ يتعرف جهاز المناعة على الخلايا المزروعة كأجسام غريبة ويدمّرها، ما جعل اللجوء إلى الأدوية المثبطة للمناعة أمرًا لا مفر منه. أما التقنية الجديدة، فتتجاوز هذا العائق عبر تعديل الخلايا نفسها لتصبح "محمية" من هجوم المناعة.ويؤكد فريق البحث أن هذا النهج لا يمثل خطوة واعدة لعلاج فحسب، بل قد يفتح المجال أمام استخدامه في عمليات زرع أخرى، عبر تقليل أو حتى الاستغناء عن مثبطات المناعة، ما يرفع من مستوى الأمان والفعالية في مثل هذه الإجراءات الطبية.