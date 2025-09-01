Advertisement

صحة

تبدّل الفصول يهدد الرئة.. تحذيرات طبية ونصائح وقائية

Lebanon 24
01-09-2025
قد يؤدي تبدّل الفصول إلى ظهور أمراض مختلفة، لكنه يشكل أيضًا تحديًا خاصًا للبعض يتمثل في صعوبة التنفس.

وفي مقابلة مع موقع HT Lifestyle، أوضح الدكتور كولديب كومار جروفر، رئيس قسم العناية المركزة وأمراض الرئة في مستشفى "سي كي بيرلا" بمدينة جوروجرام، أن "التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة وجودة الهواء المصاحبة لتبدل المواسم قد تؤدي إلى تورم في الممرات الهوائية، مما يعيق عمل الرئتين بشكل سليم".
الدكتور جروفر شرح كيف يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية على الجهاز التنفسي:
- التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة: الانتقال من الهواء البارد إلى الدافئ أو العكس قد يؤدي إلى تضييق مجاري الهواء وصعوبة التنفس. هذا يشكل خطراً مضاعفاً على مرضى الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، إذ تكون رئاتهم أكثر حساسية لهذه التغيرات.
- زيادة مسببات الحساسية المحمولة جوًا: الربيع والخريف موسمان غنيان بحبوب اللقاح وجراثيم العفن. استنشاق هذه المواد قد يؤدي إلى السعال والصفير وضيق التنفس، خصوصًا لدى المصابين بالربو التحسسي أو حمى القش.
- هواء الشتاء الجاف: الهواء البارد والجاف يزيل الرطوبة من مجاري التنفس، ما يسبب تهيج الرئتين ويزيد من أعراض الربو ويجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى.
- ارتفاع مستويات تلوث الهواء: التغيرات الموسمية قد تحبس الملوثات قرب سطح الأرض، خصوصًا خلال ظاهرة "الانعكاس الحراري" في الشتاء، ما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي.
- زيادة خطر العدوى: الطقس غير المستقر والتواجد لفترات أطول في الأماكن المغلقة يسهل انتقال الفيروسات مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، مما يؤدي إلى احتقان الأنف وتفاقم أمراض الرئة الكامنة.

أما عن سبل الوقاية، فنصح الطبيب بارتداء وشاح على الفم والأنف خلال الشتاء، وتشغيل أجهزة تنقية الهواء في موسم حبوب اللقاح، والحفاظ على ترطيب الجسم، إلى جانب تلقي اللقاحات الموصى بها لتقليل خطر الإصابة.

