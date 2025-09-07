للحصول على المغنيسيوم.. إليكم وجبة لذيذة أساسها التمر

قال خبراء في التغذية إن وجبة خفيفة تشمل التمر وبذور اليقطين (اللب الأبيض) تساهم في منح الجسم جرعة كبيرة من المغنيسيوم.



ويؤدي نقص المغنيسيوم إلى آثار جانبية تتضمن التعب وتشنج العضلات وضعف العظام وضعف نسبة السكر في ، إلى جانب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفق "إم إس إن هيلث".





وبحسب ليا ، أخصائية نفسية سريرية وخبيرة في النوم في أرلينغتون بولاية فرجينيا، تشمل علامات نقص المغنيسيوم النوم المضطرب، وتشنجات العضلات، والتشنجات، والقلق، والإرهاق، والإمساك.