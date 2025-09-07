Advertisement

صحة

للحصول على المغنيسيوم.. إليكم وجبة لذيذة أساسها التمر

Lebanon 24
07-09-2025 | 02:00
قال خبراء في التغذية إن وجبة خفيفة تشمل التمر وبذور اليقطين (اللب الأبيض) تساهم في منح الجسم جرعة كبيرة من المغنيسيوم.

ويؤدي نقص المغنيسيوم إلى آثار جانبية تتضمن التعب وتشنج العضلات وضعف العظام وضعف التحكم في نسبة السكر في الدم، إلى جانب زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفق "إم إس إن هيلث".


وبحسب ليا كيلور، أخصائية نفسية سريرية وخبيرة في النوم في أرلينغتون بولاية فرجينيا، تشمل علامات نقص المغنيسيوم النوم المضطرب، وتشنجات العضلات، والتشنجات، والقلق، والإرهاق، والإمساك.


وعليه، تنصح مادي باسكارييلو، أخصائية التغذية المُسجلة في مدينة نيويورك بتناول التمر مع ملعقة كبيرة من زبدة بذور اليقطين. (24)
