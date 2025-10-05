Advertisement

صحة

مزيج غريب بفوائد عدّة: الموز مع الفلفل الأسود!

Lebanon 24
05-10-2025 | 08:48
كشفت دراسة هندية جديدة أن الموز غنيٌّ طبيعيا بالبوتاسيوم والألياف والفيتامينات التي تُساعد على تنظيم الهضم والحفاظ على توازن السوائل ودعم الصحة الأيضية بشكل عام.
وفي الوقت عينه، أوضحت أن الفلفل الأسود يُساهم في إنتاج البيبيرين، وهو مُركّب حيويّ قويّ يُعرف بخصائصه المُضادة للأكسدة والالتهابات، والحماية للكبد، وفقًا لصحيفة Times of India.

ويُعتقد أن الموز والفلفل الأسود يعملان معًا بتآزر مما يُوفّر التغذية والدعم الهضمي وتحفيز نشاط الإنزيمات.

كما يُوصي الخبراء بالمواظبة باعتدال على هذا المزيج كعلاج طبيعيّ يُساعد على إزالة سموم الكبد وتقليل الانتفاخ، حيث أشار منشورٌ على إنستغرام، نشرته صفحة endbackpain المُختصّة بالصحة، إلى أن خلط الموز مع رشّة من الفلفل الأسود يُمكن أن يُساعد الجسم على التخلّص من السموم وتخفيف الانتفاخ.

ويساعد هذا المزيج الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية وتنظيم توازن السوائل وتعزيز صحة الأمعاء، إذ اتضح أنه بينما يهدئ الموز الجهاز الهضمي ويغذيه، يضيف الفلفل الأسود الدفء ويعزز عملية الأيض، مما يخلق مزيجا بسيطا يُعتقد أنه يخفف الانتفاخ ويدعم صحة الكبد.

ويساعد الموز كمصدر طبيعي للبوتاسيوم على تنظيم توازن السوائل ويقلل من إجهاد الكبد من خلال دعم ضغط الدم الصحي.

كما أظهرت دراسة نُشرت في FAIA أن كلاً من الألياف القابلة للذوبان والنشا المقاوم (في الموز غير الناضج) يدعمان الهضم الصحي ويقللان من تراكم الدهون في الكبد، وهو عامل خطر للإصابة بمرض الكبد الدهني.

ويحتوي الموز على فيتامين C وB6 ومركبات نباتية تقلل من الإجهاد التأكسدي، مما يحمي خلايا الكبد بشكل غير مباشر. كما أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم وظائف التمثيل الغذائي العامة، وتساعد في عمليات إزالة السموم.
فوائد الفلفل الأسود للكبد

كما كشفت دراسات أن البيبيرين، وهو المركب النشط في الفلفل الأسود، يُقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الكبد، وفقًا لدراسة نُشرت في دورية جامعة الملك سعود.

وأكدت دراسة نُشرت في PubMed أن التجارب البشرية التي أُجريت على أشخاص مصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي توصلت إلى أن مكملات البيبيرين قللت بشكل ملحوظ من مستويات إنزيمات الكبد وحسّنت الصحة الأيضية.
