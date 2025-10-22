28
صحة
اطعمة شائعة تسبب الاكتئاب.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
22-10-2025
|
00:06
اكتشف فريق من الباحثين في
إسبانيا
أن نوعاً من الأحماض الأمينية، في بعض الأغذية مثل لحوم البقر، والأسماك، يسبب أعراض الاكتئاب لدى البشر، والفئران، والذباب.
وأكد الباحثون من معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا، وجامعة
بومبيو
فابر في
برشلونة
، أن تناول وجبات غذائية غنية بحمض "البرولين" مثل الجيلاتين، ولحوم البقر ،وبعض الأسماك يزيد احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب.
وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "الاستقلاب"، قاس الباحثون كمية ونوعية الأحماض الأمينية التي تناولها المتطوعون في التجربة مع إخضاعهم لاستبيان لتقييم مدى شعورهم بالاكتئاب.
وقال الطبيب فيرناديز
ريال
، طبيب الغدد الصماء ورئيس
قسم العلوم
الطبية في مستشفى جيرونا: "اندهشنا من الصلة بين حمض البرولين، وأعراض الاكتئاب لدى المتطوعين الذين شاركوا في الاستبيان". وأضاف في تصريحات نقلها موقع "سايتيك
ديلي
" المتخصص في الأبحاث العلمية، أن تحليلات دم المتطوعين أكدت الارتباط بين الاكتئاب وبين زيادة مستويات البلازما، والبرولين في
الدم
.
ويقول الطبيب ريال، إن هذه النتائج "أظهرت تأثير حمض البرولين على الحالة المزاجية للذين يحصلون عليه، وهي علاقة لم تكن تؤخذ في الاعتبار خلال الدراسات عن الاكتئاب"، مضيفاً أن هذا البحث يفسح المجال أمام دراسات أخرى للتوصل إلى علاجات للاكتئاب نابعة من طبيعة غذاء كل مريض.
