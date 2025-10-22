اطعمة شائعة تسبب الاكتئاب.. تعرفوا عليها



وأكد الباحثون من معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا، وجامعة فابر في ، أن تناول وجبات غذائية غنية بحمض "البرولين" مثل الجيلاتين، ولحوم البقر ،وبعض الأسماك يزيد احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب.



وقال الطبيب فيرناديز ، طبيب الغدد الصماء ورئيس الطبية في مستشفى جيرونا: "اندهشنا من الصلة بين حمض البرولين، وأعراض الاكتئاب لدى المتطوعين الذين شاركوا في الاستبيان". وأضاف في تصريحات نقلها موقع "سايتيك " المتخصص في الأبحاث العلمية، أن تحليلات دم المتطوعين أكدت الارتباط بين الاكتئاب وبين زيادة مستويات البلازما، والبرولين في .

وقال الطبيب فيرناديز ، طبيب الغدد الصماء ورئيس الطبية في مستشفى جيرونا: "اندهشنا من الصلة بين حمض البرولين، وأعراض الاكتئاب لدى المتطوعين الذين شاركوا في الاستبيان". وأضاف في تصريحات نقلها موقع "سايتيك " المتخصص في الأبحاث العلمية، أن تحليلات دم المتطوعين أكدت الارتباط بين الاكتئاب وبين زيادة مستويات البلازما، والبرولين في .

ويقول الطبيب ريال، إن هذه النتائج "أظهرت تأثير حمض البرولين على الحالة المزاجية للذين يحصلون عليه، وهي علاقة لم تكن تؤخذ في الاعتبار خلال الدراسات عن الاكتئاب"، مضيفاً أن هذا البحث يفسح المجال أمام دراسات أخرى للتوصل إلى علاجات للاكتئاب نابعة من طبيعة غذاء كل مريض.