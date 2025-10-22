Advertisement

صحة

اطعمة شائعة تسبب الاكتئاب.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
22-10-2025 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1432479-638967216130869436.jpg
Doc-P-1432479-638967216130869436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكتشف فريق من الباحثين في إسبانيا أن نوعاً من الأحماض الأمينية، في بعض الأغذية مثل لحوم البقر، والأسماك، يسبب أعراض الاكتئاب لدى البشر، والفئران، والذباب.
Advertisement

وأكد الباحثون من معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا، وجامعة بومبيو فابر في برشلونة، أن تناول وجبات غذائية غنية بحمض  "البرولين" مثل الجيلاتين، ولحوم البقر ،وبعض الأسماك يزيد احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "الاستقلاب"، قاس الباحثون كمية ونوعية الأحماض الأمينية التي تناولها المتطوعون في التجربة مع إخضاعهم لاستبيان لتقييم مدى شعورهم بالاكتئاب.
وقال الطبيب فيرناديز ريال، طبيب الغدد الصماء ورئيس قسم العلوم الطبية في مستشفى جيرونا: "اندهشنا من الصلة بين حمض البرولين، وأعراض الاكتئاب لدى المتطوعين الذين شاركوا في الاستبيان". وأضاف في تصريحات نقلها موقع "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية، أن تحليلات دم المتطوعين أكدت الارتباط بين الاكتئاب وبين زيادة مستويات البلازما، والبرولين في الدم.
ويقول الطبيب ريال، إن هذه النتائج "أظهرت تأثير حمض البرولين على الحالة المزاجية للذين يحصلون عليه، وهي علاقة لم تكن تؤخذ في الاعتبار خلال الدراسات عن الاكتئاب"، مضيفاً أن هذا البحث يفسح المجال أمام دراسات أخرى للتوصل إلى علاجات للاكتئاب نابعة من طبيعة غذاء كل مريض.
مواضيع ذات صلة
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
lebanon 24
22/10/2025 11:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
lebanon 24
22/10/2025 11:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة قد تسبب الشعور بالنعاس وانخفاض الطاقة
lebanon 24
22/10/2025 11:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
خمسة أطعمة تعزّز المناعة في موسم الشتاء.. تعرف عليها
lebanon 24
22/10/2025 11:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24

قسم العلوم

برشلونة

إسبانيا

بومبيو

العلم

بومبي

جامع

ريال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2025-10-22
03:33 | 2025-10-22
02:35 | 2025-10-22
23:00 | 2025-10-21
13:53 | 2025-10-21
11:42 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24