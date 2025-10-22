Advertisement

صحة

دودة تصطاد فريستها بالكهرباء.. اليكم آخر ما كشفه العلماء

Lebanon 24
22-10-2025 | 04:00
اكتشف علماء الأحياء دودة تستخدم الكهرباء في الصيد، عبر قوانين الفيزياء، مخاطِرةً بحياتها في كل مرة.

فقد توصل باحثون أميركيون إلى أن الدودة الطفيلية الصغيرة "Steinernema carpocapsae" تستخدم الكهرباء الساكنة لتلتصق فعليًا بفريستها.
ويعدّ هذا أول دليل تجريي مباشر على أن الطفيليات يمكن أن تستفيد من الشحنة الكهربائية التي تحملها ضحاياها كسلاح — أو بالأحرى كـ"لاصق".

قفزة بطول 25 ضعف جسمها

تعيش هذه الدودة الخيطية في التربة وتتغذى على الحشرات. وهي قادرة على القفز لمسافة تصل إلى 25 ضعف طول جسمها، إذ تلتف على نفسها أولاً لتشكل حلقة، ثم تنبسط فجأة.

تستغرق القفزة أجزاء من الثانية، لكنها تحدد مصير الدودة: فإذا التصقت بالحشرة، تُطلق بكتيريا تقتل الفريسة خلال يومين، لتتحول الجثة إلى مصدر غذاء وبيئة للتكاثر، أما إذا أخفقت في الالتصاق، فتموت جوعا.

كيف اختُبرت الفرضية

أجرى باحثون من جامعة إيموري وجامعة كاليفورنيا في بيركلي تجربة لقياس تأثير الكهرباء الساكنة.

قاموا بتثبيت ذبابة فاكهة على سلك متصل بمصدر جهد عالٍ، وصوّروا قفزات الديدان باستخدام مجهر عالي السرعة.

أظهرت النتائج أن الحقل الكهربائي جعل جسم الذبابة يكتسب شحنة موجبة، بينما شُحن جسم الدودة بسالب، ما تسبب بقوة جذب بينهما تساعد الدودة على الوصول إلى الفريسة في نهاية القفزة – كما لو كانت تعمل كمغناطيس.

بدون وجود كهرباء، نجحت دودة واحدة فقط من بين 19 قفزة في الالتصاق بالفريسة.

لكن عند جهد يبلغ نحو 880 فولتا، ارتفعت احتمالات النجاح إلى 80 بالمئة، وهي النسبة نفسها تقريبا التي تُلاحظ في الطبيعة عندما تولّد أجنحة الحشرات شحنات أثناء احتكاكها بالهواء.

كما اختبر العلماء تأثير الرياح داخل نفق هوائي، وتبيّن أن تدفق الهواء يساعد الدودة على الانجراف نحو الفريسة، مما يزيد فرص الصيد .

وقال الفيزيائي ران جيانشان ران: "باستخدام الفيزياء، اكتشفنا شيئا جديدا ومثيرا حول استراتيجيات تكيف هذه الكائنات. نحن نساهم في تمهيد الطريق لمجال جديد يُعرف باسم البيئة الكهروستاتيكية".

وهكذا، أظهر العلماء لأول مرة أن النجاح في الصيد في العالم المجهري لا يعتمد فقط على السرعة أو السم، بل أيضًا على القدرة على استغلال الشحنة الكهربائية الطبيعية التي تولدها الحشرات بنفسها.
