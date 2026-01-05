بعضها خطير.. طبيب يكشف 5 أنواع للسعال

ذكر طبيب أن السعال ليس عرضا واحدا بملامح ثابتة، بل يتخذ أشكالا وأنواعا متعددة تختلف في أسبابها ودلالاتها الصحية، مؤكدا أن التعرف على نوع السعال بدقة يساعد على فهم ما يجري داخل الجسم.



وقال الطبيب نافيد آصف إن السعال رد فعل طبيعي من الجسم، ويرتبط بمشاكل داخلية، مؤكدا أن وجود مهيج أو عدوى يسبب تورما أو انزعاجا في مجرى الهواء يدفع الجسم إلى السعال لإخراج ما يسبب هذا التهيج لمنع بقائه في الرئتين أو انتقاله داخل الجهاز التنفسي.



وأوضح آصف لصحيفة " ميل" ، أن السعال يمكن تصنيفه إلى 5 فئات مختلفة، ولكل فئة أسبابها وميزاتها وطريقة التعامل الصحيحة معها.



السعال الجاف



وقال آصف إن هذا النوع يكون سعالا ولا ينتج أي بلغم.



وأوضح أن هذا النوع يتحسن خلال أيام أو أسابيع من تلقاء نفسه، وعادة ما يكون خفيفا، لكن إن لم يتحسن بعد ثلاثة أسابيع، فقد يكون إشارة إلى السرطان أو الارتجاع الحمضي.



وأضاف أن هذا النوع قد يكون ناتجا عن انتقال السرطان إلى الرئتين، وغالبا ما يكون السعال من العلامات المقلقة.



وإذا كان علامة مبكرة للسرطان فإنه غالبا ما يكون مصحوبا بفقدان الوزن، وضعف الشهية، وألم في البطن.

السعال الرطب



يكون هذا النوع مصحوبا بمخاط وأصوات غرغرة أو خشخشة.



وغالبا ما يزول هذا النوع خلال 3 إلى 4 أسابيع دون علاج، ويترافق مع انسداد أو سيلان الأنف، حيث يُطرح المخاط الزائد عبر الأنف أيضا.



وينصح الآباء بتتبع علامات ضيق التنفس، مثل زيادة سرعة التنفس أو صعوبته، لدى الأطفال الصغار أو غير القادرين على التعبير.



وفي الحالات الخفيفة يمكن التعامل معه بالراحة، وتناول بعض السوائل والأطعمة اللينة، وفي حال ازدياد حدته ليلا يُنصح بالنوم مع رفع الرأس بالوسائد.



السعال المصحوب بصفير



وشدد آصف على ضرورة أخذ السعال المصحوب بصفير، مثل أزيز يسمع أثناء السعال أو حتى أثناء التنفس، على محمل الجد.



وأضاف أن هذا السعال يرتبط بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد يكون علامة على نوبة ربو.



السعال الديكي



هو السعال الذي يسبب نوبات شديدة يشعر المصاب بها باختناق شديد، ويكون نتيجة بكتيريا شديدة العدوى.



ويكون هذا السعال خطيرا عندما يصيب الرضع دون الاثني عشر شهرا، إذ قد يؤدي إلى الجفاف ومشاكل تنفسية والتهاب رئوي وحتى نوبات تشنج.



ويتطلب هذا السعال علاجا سريعا بالمضادات الحيوية، والدخول إلى المستشفى في الحالات الشديدة.



السعال المزمن



السعال المزمن هو الأصعب في التشخيص، وقد يكون ناتجا عن الربو، أو التهاب الشعب الهوائية المزمن، أو الارتجاع المعدي المريئي، أو أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة.



وقال آصف: "إذا استمر السعال أكثر من 8 أسابيع، يجب مراجعة الطبيب لتجنّب تطور المرض". (سكاي نيوز عربية)