كيف تؤثر الوجبات السكرية الليلية على ضغط الدم والصحة؟

أظهرت الدراسات أن تناول السكريات المضافة قبل النوم قد يرفع ضغط على المدى ، خصوصًا عند تناول الحلويات أو الوجبات عالية السكر، مقارنة بالسكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه.



ورغم أن وجبة سكرية واحدة في وقت متأخر قد لا تؤثر مباشرة على ضغط الدم، إلا أن تكرار هذه العادة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.



تأثير السكر على الأيض



بحسب خبراء موقع verywellhealth، تتحول الكربوهيدرات من السكريات المضافة بسرعة إلى جلوكوز، ما يحفز البنكرياس على إفراز الإنسولين. وارتفاع الإنسولين يؤدي إلى احتباس الصوديوم وزيادة حجم الدم، وبالتالي رفع ضغط الدم، كما ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، مما يسرع ضربات القلب ويضيّق الأوعية الدموية. على المدى الطويل، يمكن أن يسهم هذا في مقاومة الإنسولين وزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم.



تأثير السكر على النوم



السكر يمنح الجسم دفعة من الطاقة قبل النوم، ما يعيق النوم الهادئ والمريح. وتشير الدراسات إلى أن قلة النوم مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمالات الإصابة به.



تأثير السكر على الأوعية الدموية



يزيد الفركتوز من مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يقلل إنتاج أكسيد النيتريك المسؤول عن تمدد الأوعية الدموية. انخفاض هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الأمراض القلبية.



زيادة الوزن وحساسية الصوديوم



السكريات الليلية تتحول إلى سعرات زائدة تتحول إلى دهون، خصوصًا في منطقة البطن، ما يزيد الالتهابات ويؤثر على ضبط ضغط الدم. كما يمكن أن تزيد السكريات من حساسية الجسم للصوديوم، مما يجعل الملح أكثر تأثيرًا على ضغط الدم.



بدائل صحية للسكريات الليلية



لتجنب هذه المخاطر، ينصح الخبراء باستبدال الحلويات الليلية بخيارات صحية مثل:



الزبادي اليوناني مع التوت والمكسرات



التفاح مع زبدة الفول السوداني



الجبن القريش مع الخضار



الشوفان بالحليب والقرفة



هذه البدائل توفر الألياف والبروتين والدهون الصحية، وتشبع الجسم دون التأثير سلبًا على النوم أو ضغط الدم.

