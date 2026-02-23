تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

صيام بلا "حرقان".. دليلك الشامل للتخلص من أوجاع المعدة في رمضان

Lebanon 24
23-02-2026 | 15:19
صيام بلا حرقان.. دليلك الشامل للتخلص من أوجاع المعدة في رمضان
صيام بلا حرقان.. دليلك الشامل للتخلص من أوجاع المعدة في رمضان photos 0
نشر تقرير طبي تضمن مجموعة من النصائح الهامة لمواجهة مشكلتي حرقة المعدة وارتجاع المريء اللتين تزداد حدتهما خلال شهر رمضان بسبب التغير المفاجئ في العادات الغذائية.
 
وأوضح الخبراء أن الحل يبدأ من تقسيم وجبة الإفطار إلى حصص صغيرة ومتعددة بدلاً من تناول وجبة واحدة دسمة، مع ضرورة مضغ الطعام ببطء شديد لتسهيل عملية الهضم وتجنب الضغط المفاجئ على صمام المريء.

كما شدد التقرير على أهمية الابتعاد عن "المحفزات" التقليدية للحرقة، وفي مقدمتها الأطعمة المقلية، التوابل الحارة، والمشروبات الغازية، إضافة إلى الكافيين الذي يسبب ارتخاء العضلة العاصرة للمريء.
 
ومن الناحية السلوكية، نصح الخبراء بتجنب الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد الإفطار أو السحور، والانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات، مع الحرص على رفع مستوى الرأس أثناء النوم، وشرب كميات كافية من الماء بين الوجبات للحفاظ على رطوبة الجسم وتخفيف تركيز أحماض المعدة.



