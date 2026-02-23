ليست الرياضة ولا الرجيم.. "سر بسيط" يخلص الأمهات من وزن الولادة!

كشف تقرير طبي عن "سر بسيط" وخطوة غير متوقعة قد تغير مسار رحلة خسارة الوزن لدى الأمهات بعد الولادة، بعيداً عن الحميات القاسية أو التمارين المجهدة.

وأوضح الخبراء أن "النوم الكافي" والمنظم يمثل الركيزة الأساسية لنجاح عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، مشيرين إلى أن الحرمان من النوم يؤدي إلى اضطراب هرمونات الجوع (اللين واللبتين)، مما يدفع الجسم لتخزين الدهون وطلب السكريات بشكل مفرط.



وأكد التقرير أن محاولة موازنة القسط اليومي من الراحة، حتى عبر "قيلولات" قصيرة تتماشى مع نوم الرضيع، تساهم بفاعلية في تقليل مستويات هرمون "الكورتيزول" المسؤول عن تراكم الدهون في منطقة البطن.

وشدد الخبراء على أن التركيز على جودة النوم، إلى جانب شرب الماء بانتظام، يمنح الأم الطاقة اللازمة للنشاط البدني الخفيف، ويجعل استجابة الجسم لفقدان الوزن أسرع بكثير مما لو اعتمدت على تقليل السعرات الحرارية فقط وهي في حالة إرشاد مستمر.





