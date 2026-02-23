تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
"بطارية الطوارئ" في منزلك.. اكتشف السر وراء التوصية العالمية بهذه الثمرة!
Lebanon 24
23-02-2026
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أورد تقرير طبي تفاصيل حول الفوائد الصحية والغذائية الاستثنائية للتمور، واصفاً إياها بـ"بطارية الطوارئ" للجسم، وذلك تماشياً مع التوصيات النبوية والطبية الحديثة.
وأوضح التقرير أن التمور تمثل مصدراً فورياً وعالياً للطاقة بفضل احتوائها على سكريات طبيعية سريعة الامتصاص، مما يجعلها الغذاء المثالي لكسر الصيام وإمداد الجهاز العصبي والعضلي بالوقود اللازم بعد ساعات من الانقطاع عن الطعام.
وأشار الخبراء إلى أن التمر لا يقتصر دوره على توفير الطاقة فحسب، بل يعمل كمنجم للمعادن والفيتامينات، حيث يحتوي على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب، والمغنيسيوم الذي يساعد على الاسترخاء، والألياف التي تحسن أداء الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.
وشدد التقرير على أهمية اتباع
الهدي
النبوي بتناول التمر بأعداد فردية، مؤكداً أن هذه الثمرة الصغيرة تمتلك قدرة فائقة على تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات، مما يجعلها ركيزة أساسية في
النظام الغذائي
الصحي، لا سيما خلال شهر
رمضان
المبارك.
صيام بلا "حرقان".. دليلك الشامل للتخلص من أوجاع المعدة في رمضان
Lebanon 24
صيام بلا "حرقان".. دليلك الشامل للتخلص من أوجاع المعدة في رمضان
15:19 | 2026-02-23
23/02/2026 03:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الرجل والمرأة.. مَن يستهلك "سعرات" أكثر ولماذا؟
Lebanon 24
بين الرجل والمرأة.. مَن يستهلك "سعرات" أكثر ولماذا؟
14:20 | 2026-02-23
23/02/2026 02:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أن تتناول "الحلوى" ليلاً.. هذا ما يفعله الأنسولين بقلبك وأنت نائم
Lebanon 24
قبل أن تتناول "الحلوى" ليلاً.. هذا ما يفعله الأنسولين بقلبك وأنت نائم
12:39 | 2026-02-23
23/02/2026 12:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر الوجبات السكرية الليلية على ضغط الدم والصحة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر الوجبات السكرية الليلية على ضغط الدم والصحة؟
10:25 | 2026-02-23
23/02/2026 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
Lebanon 24
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
09:30 | 2026-02-23
23/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
