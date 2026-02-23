"بطارية الطوارئ" في منزلك.. اكتشف السر وراء التوصية العالمية بهذه الثمرة!

أورد تقرير طبي تفاصيل حول الفوائد الصحية والغذائية الاستثنائية للتمور، واصفاً إياها بـ"بطارية الطوارئ" للجسم، وذلك تماشياً مع التوصيات النبوية والطبية الحديثة.

وأوضح التقرير أن التمور تمثل مصدراً فورياً وعالياً للطاقة بفضل احتوائها على سكريات طبيعية سريعة الامتصاص، مما يجعلها الغذاء المثالي لكسر الصيام وإمداد الجهاز العصبي والعضلي بالوقود اللازم بعد ساعات من الانقطاع عن الطعام.



وأشار الخبراء إلى أن التمر لا يقتصر دوره على توفير الطاقة فحسب، بل يعمل كمنجم للمعادن والفيتامينات، حيث يحتوي على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب، والمغنيسيوم الذي يساعد على الاسترخاء، والألياف التي تحسن أداء الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

وشدد التقرير على أهمية اتباع النبوي بتناول التمر بأعداد فردية، مؤكداً أن هذه الثمرة الصغيرة تمتلك قدرة فائقة على تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات، مما يجعلها ركيزة أساسية في الصحي، لا سيما خلال شهر المبارك.













