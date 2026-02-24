هل من علاقة بين الشيب والتوتر النفسي.. العلم يكشف

هل يمكن للصدمات النفسية أو التوتر أن يتسبب حقاً في تحول الشعر إلى اللون الأبيض؟ بين المفاهيم الخاطئة والتطورات العلمية الحديثة، هذا ما يقوله حول الموضوع.



تبدو فكرة أن الصدمة النفسية الشديدة يمكن أن تحول الشعر إلى اللون الأبيض بين ليلة، وضحاها متأصلة بعمق في المخيلة الجماعية، لكن ماذا تقول أحدث الدراسات عن العلاقة بين التوتر النفسي والشيب؟



الإجابة عن هذا السؤال ليست واضحة بعد لأن العلاقة بين التوتر وظهور الشعر الأبيض ليست مثبتة علمياً لدى البشر، أما الشيب المفاجئ الذي يظهر بعد صدمة نفسية، فقد يكون في الواقع مجرد وهم بصري لأن الشعر يتساقط بشكل فجائي بعد التوتر مما يجعل الشعر الأبيض أكثر وضوحاً.



تعرف هذه الظاهرة علمياً تحت اسم "تساقط الشعر الكربي". وهو تساقط مؤقت للشعر ينتج عن التوتر الشديد، وقد أظهرت الأبحاث أن نوبات التوتر كتلك التي يمر بها الطلاب خلال فترات الامتحانات، قد يؤدي إلى تساقط مؤقت للشعر.





التوتر ونقص الخلايا الصبغية

لا وجود لدليل قاطع على وجود صلة مباشرة بين التوتر النفسي والشيب لدى البشر حتى الآن، لكن العلم يسلط الضوء على آليات بيولوجية أخرى في هذا المجال. فقد أظهرت عدة دراسات وجود صلة بين تراكم الإجهاد التأكسدي في الخلايا الميلانينية ونقصها، مما يؤدي إلى شيب الشعر.



يتفاقم هذا الإجهاد التأكسدي نتيجة عوامل بيئية أو نمط الحياة، وقد يلعب نقص التغذية أو أي شيء آخر يسبب الإجهاد التأكسدي، مثل التلوث أو التدخين، دوراً في تسريع شيب الشعر.





ما تظهره الدراسات

كشفت دراسة رائدة أجرتها عام 2020 على الفئران، وتم نشرها في مجلة "نايتشر" أن التوتر الحاد يحفز إطلاق النورادرينالين مما يؤدي إلى الاستنزاف الدائم لمخزون الخلايا الجذعية الميلانينية الموجودة في بصيلات الشعر.



وقد تم تحديد هذه الآلية بوضوح لدى الحيوانات، إذ يعمل التوتر بشكل مباشر على الجهاز العصبي مما يؤدي إلى فقدان لا رجعة فيه للقدرة على إنتاج الميلانين. ولكن لا يمكن تعميم هذا الدليل تلقائياً على البشر، إذ لا توجد حتى الآن أي أبحاث أجريت على الإنسان تثبت وجود صلة بين الصدمة العاطفية وظهور الشيب لدى البشر.



العلاقة بين التوتر والشيب

قدمت دراسة أجرتها وتم نشرها عام 2021 في مجلة "إي لايف" أدلة رائدة لدى البشر. وقد أظهرت أن شيب الشعر يمكن عكسه كمياً عند تقليل التوتر، لا سيما لدى الشباب ومن بدأ الشيب يظهر لديهم. ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم جميع هذه الآليات لدى البشر. يعتمد هذا الانعكاس الجزئي على درجة استنفاد الخلايا الجذعية الميلانينية. ففي كثير من الحالات، بمجرد استنفاد هذه الخلايا في بصيلات الشعر يصبح التغيير دائماً.

