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لبنان

مربو المواشي بقاعاً: العدو يهدف إلى ضرب القطاع

Lebanon 24
08-07-2024 | 14:22
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دانت نقابة مربي المواشي في البقاع، في بيان، "العدوان الإسرائيلي الإجرامي الجبان على مزرعة ماعز في جبل طورة في منطقة جزين، ما أدى إلى نفوق مئات رؤوس الماعز، وإلحاق أضرار جسيمة بالمزرعة المستهدفة".
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ورأت النقابة أنّ "العدو يهدف إلى ضرب قطاع تربية المواشي في لبنان، والذي يُعد من أهم مرتكزات الإقتصاد اللبناني وصموده"، وأضافت: "إن الإمعان الإسرائيلي في إجرامه الفاضح والمنتهك لكل القوانين الدولية، لن يحقق أهدافه في إخضاع الشعب اللبناني المقاوم، بل سيزيدنا إصراراً وتصميماً على التصدي والصمود وإفشال أهداف عدوانه وإجرامه، وكسر مشاريعه، وتحقيق النصر العزيز".
 
 
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