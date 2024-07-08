مربو المواشي بقاعاً: العدو يهدف إلى ضرب القطاع

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ورأت النقابة أنّ "العدو يهدف إلى ضرب قطاع تربية المواشي في لبنان، والذي يُعد من أهم مرتكزات الإقتصاد اللبناني وصموده"، وأضافت: "إن الإمعان الإسرائيلي في إجرامه الفاضح والمنتهك لكل القوانين الدولية، لن يحقق أهدافه في إخضاع الشعب اللبناني المقاوم، بل سيزيدنا إصراراً وتصميماً على التصدي والصمود وإفشال أهداف عدوانه وإجرامه، وكسر مشاريعه، وتحقيق النصر العزيز".