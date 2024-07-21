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لبنان

"كباش عسكري" ضمن قواعد الحرب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2024 | 02:15
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أفادت مصادر مطلعة بأنّ كل ما يحصل في جنوب لبنان لا يمكن اعتباره تدحرجاً يوصل الى اندلاع حرب شاملة، بل كباش عسكري بين "حزب الله" واسرائيل من اجل الوصول الى قواعد حرب واضحة وتوازن ردع يصعب تجاوزه.
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 وتضيف المصادر أن "قيام اسرائيل بإستهداف المدنيين أمس، دفع الحزب الى استهداف مستوطنات جديدة لم تكن قد استهدفت سابقاً، فجاء الرد بقصف عدلون شمال مدينة صور".
 
وبحسب المصادر، فإنّ "إسرائيل لم تفتح جبهة جديدة، إنما حاولت فرض قواعد تمنع الحزب من استهداف مستوطنات جديدة، مثلما فعلت عندما كانت تستهدف البقاع بعد اسقاط المسيرات".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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